Honor 9X Tanıtım Videosu Yayınlandı

Huawei akıllı telefonları için yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor. ABD’de kara listeye girmesine rağmen yeni akıllı telefonları için çalışmalara devam eden markanın dışında alt marka olan Honor için de çalışmalar devam ediyor. Bu kez beklenen model ise Honor 9X akıllı telefonları.

Honor 9X adıyla geleceği açıklanan yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağına ilişkin bazı bilgiler de paylaşılmış durumda. İlk olarak tanıtım afişlerinin paylaşıldığını gördüğümüz akıllı telefon için bu kez ise tanıtım videosu yayınlandı. Tanıtım videosuyla beraber hem net tarihi hem de telefonları görmüş olduk.

Honor 9X Ne Zaman Tanıtıma Çıkacak?

İddialı bir akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Honor 9X akıllı telefonlarının, yine çentikli tasarımla geleceği görülüyor. Üst kısımda oldukça küçük bir çentik alanına yer verildiğini görmek mümkün olacak.

Sadece kameranın bulunması beklenen bu çentik alanı dışında çerçevesiz bir modelin geleceğini söyleyebiliriz. Özellikle bu kez alt kısımda parmak için bırakılan mesafenin de iptal edildiğini görmek mümkün olacak. Böyle değerlendirildiği zaman, çok iddialı bir akıllı telefonun karşımızda olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım kısmında bu şekilde detaylarla öne çıkacak olan akıllı telefonların işlemci kısmında ise Kirin 810 ile gelmesi beklentisi var. Eski amiral gemisi işlemci modeli olmasının yanında, yapay zeka özelliği de bulunan işlemcilerin ne kadar artı sağlayacağını tanıtım sonrasında göreceğiz.

Son olarak ekran boyutunun ise 6.5 inç olduğunu ekleyelim. Ekran çözünürlük değerinin nasıl olacağı ve telefonların teknik kısımda daha ne gibi yenilikler sunacağı ise soru işareti. Tanıtım videosu için paylaşılan videoda tarih konusunda da önemli bilgiler ortaya çıktı. Videoya baktığımız zaman telefonların 23 Temmuz tarihinde tanıtılacağını görüyoruz.

Bu ayın sonlarına doğru gelecek olan akıllı telefonların fiyatının nasıl olacağı da tanıtım sonrasında ortaya çıkacak. Tanıtımın yapılmasının ardından tüm detayları ve fiyat bilgisini de paylaşacağız. Şimdilik paylaşılan tanıtım videosuyla sizleri baş başa bırakalım. Yeni detayları paylaşmaya devam edeceğiz.