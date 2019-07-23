Honor 9X ve 9X Pro Tanıtıldı – Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Huawei alt markası olarak kendisini kanıtlayan ve şu sıralar bağımsız olarak gündeme gelmeye başlayan Honor, kısa süre önce yeni akıllı telefon modelleri için ilk özellikleri açıklamıştı. Marka tarafından yapılan ilk açıklamalarında Honor 9X ve 9X Pro modellerinin geleceği konusunda bilgiler paylaşılmıştı.

Şimdi ise merakla beklenen akıllı telefonların resmi tanıtımının yapıldığını ekleyelim. Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olduğunun açıklanmasının ardından yeni akıllı telefonların tasarımlarının da açıklandığını da belirtelim. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Honor 9X ve 9X Pro akıllı telefonların tasarımından ve teknik özelliklerinden söz edelim.

Honor 9X ve 9X Pro Tasarımı

Her iki akıllı telefonun tasarımı da aynı. Hem pro modelde hem de ana modelde ekran kısmında oldukça geniş bir ekran alanı kullanılmış durumda. Çerçeve alanı yok çünkü iki akıllı telefon modelinde de açılır kapanır kamera sistemine yer veriliyor.

Pop-up kamera sistemi olarak karşımıza çıkan kamera sistemi, ekranda herhangi bir çentik alanı kullanılmasına gerek bırakmadan telefonların tasarımının öne çıkmasını sağlamakta. Ön kameranın bu alan içerisinde tutulmasının artısı sadece tasarım ile sınırlı değil. Bunun dışında kamera yetenekleri de artırılmış durumda.

Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman da dikkat çeken bir renk dizilimi sunulduğunu görmek mümkün oluyor. Renk dizilimi konusunda dizayn standart akıllı telefon modellerinden biraz daha farklı. Bunun dışında kamera kısmında ise üst üst sıralı olan iki kameranın kullanıldığını görüyoruz.

Üst üste sıralı olan ikili kameranın köşeye konumlandırılmış olduğunu ve hemen altında flaş ışığının kullanıldığını da ekleyelim. Pro modelde ise üçüncü bir kameranın bulunduğunu ekleyelim. Dediğimiz gibi Honor 9X ve 9X Pro modelleri için belirlenen bu tasarım ortak. Ayrıca telefonların parmak izi sensörlerinin yan kısma taşındığını da ekleyelim.

Honor 9X ve 9X Pro Ekran Özellikleri

Telefonların ekran özellikleri kısmında da sunulan özellikler aynı. Her iki modelde de 6.59 inçlik bir panel sunuluyor. FHD+ çözünürlük değerine sahip olan akıllı telefonların 2340 X 1080 piksel değerine sahip olduğunu görüyoruz. Ekran kısmında IPS panel kullanımı ve 19.5:9 en boy oranı kullanımı da devam ediyor. Yine bu özellikler iki model için de ortak.

Honor 9X ve 9X Pro Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikleri kısmında da dikkat çeken detaylar var. Genel olarak teknik özellikler de hemen hemen aynı. Her iki akıllı telefon modelinde de Kirin 810 işlemcileri kullanılıyor. 7 nm üretim sürecinden geçen işlemciler ana modelde 4 GB RAM bellek ve 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor.

Pro modelinde ise 8 GB RAM standart olarak sunuluyor. Her iki telefonda da GPU Turbo 3 teknolojisi kullanılmakta. Bunun dışında Pro modelde özel olarak sıvı soğutma teknolojisine de yer verildiğini ekleyelim.

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise yine iki modelde yanı özellikleri sunuyor. Kamera kısmında 48 MP değerinde bir ana kamera kullanılmış durumda. f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan ana kameranın dışında 2 MP değerinde de derinlik sensörü kullanılmış. Pro modelinde ek olarak 8 MP değerinde bir de süper geniş açılı kamera bulunuyor.

Tüm bu özellikleriyle beraber Honor 9X ve 9X Pro akıllı telefonlarının fiyatları da açıklandı. Ana model için 203 dolar başlangıç fiyatı sunuluyor. Pro modeli için ise 319 dolar başlangıç fiyatı sunuluyor.