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Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması

Orta sınıf akıllı telefon dünyası genişlemeye devam ediyor. İşte orta sınıfın devlerinin kıyasıya mücadelesi

By Muhammed Arslan

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Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması

Huawei’nin alt markası Honor, Honor 9X ve Honor 9X Pro adlı yeni uygun fiyatlı akıllı telefonları piyasaya sürdü. Fiyatları baz alındığında gelen özellikler son derece üst düzey duruyor. Bir amiral gemisi kadar olmasa da, her açıdan tatmin edici görünüyor.

Telefonların orta sınıf cihazlar arasında rekabet edebilecek potansiyele sahip olduğu düşünülüyor. Biz de bu yılın en iyi orta sınıf cihazlarını karşılaştırmaya karar verdik. Listemizde Xiaomi’nin alt markası Redmi K20 ve Oppo’nun alt markasına ait Realme X var.

Bu iki telefon ile birlikte yeni tanıtılan Honor 9X modelinin ne gibi eksiklikleri var? Hangisi hangi alanda öncü, onlara kısa açıklamalarda bulunacağız. Dilerseniz özellik karşılaştırmasına Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Tasarım

Bu cihazların tümü, üst kısmında açılır kamera bulunan çerçevesiz bir tasarıma sahiptir. Bundan dolayı hepsinde dar çerçeveler ve çentiksiz ekranlar var. Ancak görüntülerden çıkarması zor olsa da, bu cihazların estetiği arasında önemli farklılıklar var.

Hepsi aynı malzemelerle yapılmamıştır. Redmi K20, cam olan arka panelinin yanı sıra alüminyum bir çerçeveye sahip olduğu için premium cihaz gibi gözüküyor. Hatta rakiplerinden daha kompakt bir cihaz olduğundan elde oldukça iyi duruyor. Honor 9X modelinin aksine K20 de Realme X gibi ekran içi parmak izi okuyucu var.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Ekran

Redmi K20 ve Realme X, ikisi de bir AMOLED paneliyle geldiğinden daha parlak bir ekrana sahip. Ancak Honor 9X‘in klasik bir IPS ekranı var. Redmi K20 ve Realme X arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, ilk olarak HDR uyumlu olana yönelmek mantıklı olurdu.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması

Çünkü AMOLED ekranlar özellikle multimedya içeriği ile daha zengin ve daha gerçekçi renkler gösterebiliyor. Ayrıca Redmi K20 ve Realme X’in ekran içi parmak izi okuyucusu olmasına rağmen, Honor 9X’in arka tasarımı rakipleri gibi temiz ve çekici bir şekle sahip. Çünkü 9X’de yan tarafa monte edilmiş bir tarayıcısı olduğunu unutmayın.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Donanım

Cihazların birbiri ile en yakın olduğu asıl nokta burası oluyor. Çünkü telefonların hepsinde bulunan yonga setleri benzer performanslarla geliyor. Fakat bu üçlünün içinde, rakiplerinden biraz daha güçlü olan bir yonga seti var: Redmi K20’nin içindeki Snapdragon 730‘dan bahsediyoruz.

Snapdragon 800 serisini hariç tutarsak, Qualcomm’un yonga seti bundan daha iyi olamaz. Ve gerçekten harika bir GPU’ya sahip, bu yüzden oyun oynamak çok güzel. Ayrıca, Redmi K20 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile en güçlü bellek yapılandırmasında geliyor. Her durumda, gemide özelleştirilmiş bir Android kullanıcı arayüzü de var.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Kamera

Cihazların fiyat etiketleri de oldukça benzer noktada yer alıyor. Ancak Redmi K20 kamera karşılaştırmasında bile önde duruyor. Rakiplerinden fazla olarak bir kameraya daha sahip: 13 MP çözünürlüğe sahip kullanışlı bir ultra geniş açılı sensör.

Redmi K20 ve Redmi K20 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Ayrıca, 2x optik zoom’lu bir telefoto lensi ve düşük ışık koşullarında bile çok fazla ışık alan ana 48 MP Sony sensörüne sahiptir. Redmi K20, selfie fotoğrafçılığı için daha yüksek 20 MP çözünürlüğe sahip. Hepsinde 48 MP kamera bulunmasına rağmen Honor 9X modelinin diyafram açıklığı f/1.8 ile daha yüksek.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Batarya

Küçük bir batarya buna karşılık AMOLED ekran varsa, batarya çabuk biter. Bu yüzden IPS ekrana sahip Honor 9X’in batarya ömrü diğerlerine fark atacak düzeyde olacak. Senaryoların çoğunda, rakiplerinden daha fazla sürer. Ama yine de hepsi şaşırtıcı batarya ömrü ile geliyorlar.

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X : Artılar ve Eksiler

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması
Realme X

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması
Redmi K20

Honor 9X vs Redmi K20 vs Realme X Karşılaştırması
Honor 9X

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