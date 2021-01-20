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Honor Akıllı Telefonlara Google Play Desteği Gelebilir!

Honor akıllı telefonlara Google Play desteği gelebilir. İşte yeni bağımsız şirkete dair yeni icraatlar...

Ayşen Sıla

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Yeni bağımsız şirket olan Honor, şu anda işlerini düzene sokmakya ve ortak tedarikçilerle yeni ilişkiler kurmaya çabalıyor. Şirket, bileşen tedarikçileriyle anlaşmalar yaparken, Google’ın desteğini de almak için ter döküyor.

Rusya’dan gelen bir rapora göre, Google Mobil Hizmetleri (GMS) yakında Honor cihazlarda tekrar aktifleştirilebilir. Bunun başlıca nedeni, şirketin artık Huawei’nin bir parçası olmaması ve bu nedenle ABD’nin Çin devine uyguladığı yaptırımların artık Honor için geçerli olmamasından kaynaklanıyor.

Ayrıca, Google hizmetlerinin Honor akıllı telefonlarının geri dönüşünün Bahar civarında olabileceğinden bahsediyor. Şirket, Google Mobil Hizmetlerini destekleyecek iki yeni telefon dizisi üzerinde çalışıyor. Bu, resmi Android desteğini ve diğer birçok Google uygulamasını geri getireceğe benziyor.

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Google hizmetlerinin Honor akıllı telefonlarında tanıtılmasıyla birlikte, şirket tarafından piyasaya sürülen Huawei AppGallery telefonlarda yüklenmiş olmayacak. Ancak, eski cihazlar AppGallery’e sahip olmaya devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump Mayıs 2019’da, Huawei’nin Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklayan ve Google’ın hizmetlerine ve diğer pek çok hizmete erişimi kesen bir emir imzalamıştı. Honor da bundan nasibini almıştı elbette. Şimdi her şeyin yoluna giriyor olması güzel bir haber doğrusu.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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