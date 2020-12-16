Ana Sayfa Akıllı Telefon Honor, Bağımsız İlk Ürününü Piyasaya Sürecek!

Honor, Bağımsız İlk Ürününü Piyasaya Sürecek!

Huawei'den tamamen ayrılan Honor, iddialı bir dönüş yapıyor. Şirket, ilk bağımsız ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor!

Ayşen Sıla

-

0
Honor

Yaklaşık bir ay önce Huawei, alt markası Honor‘u Zhixin New Information Technology Co.Ltd’ye sattığını resmen doğruladı. O zamandan beri şirket birçok yapısal değişiklik geçirdi ve şimdi Honor ilk ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Honor grubunun CEO’su Zhao Ming, Weibo’da Honor Yönetim Ekibi tarafından imzalanan bir mektup paylaştı. Bununla birlikte, şirketin Huawei‘den bağımsızlaştıktan sonra yakında ilk ürününü piyasaya süreceğini doğruladı.

Ancak, ürün ve lansman tarihi hakkında pek bir şey açıklamadı. Şirketin 2021’in başlarında bir ara Honor V40 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini iddia eden raporlar bulunuyor. Bu yüzden artık bağımsız markanın, akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

Honor

Honor grubunun yedinci yıl dönümünü kutlamak için Weibo’da paylaşılan mektuba geri dönecek olursak Zhao Ming, şirketin kullanıcılarına, distribütörlerine, perakende ortaklarına, tedarikçilerine ve üreticilerine teşekkür etti.

Şirketin önümüzdeki ay Honor markasının bir hayran buluşmasına ev sahipliği yapacağını da doğruladı. Şirketin bu etkinlikte gelecek ürünler hakkında bir duyuru yapmasını da bekliyoruz.

Zhao Ming, şirketin amacının, eski ana şirketi ve mevcut pazar lideri Huawei‘yi geride bırakarak Çin’deki lider akıllı telefon markası olmak olduğunu söyledi. Ayrıca önümüzdeki yıl için 100 milyon adetlik iddialı bir satış hedefi belirledi.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakSeogoog

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Vivo X60’ın Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Vivo X60 ve X60 Pro akıllı telefonların 29 Aralık'ta resmiyet kazanması bekleniyor. Resmi lansman öncesinde şirket telefonlarla ilgili ayrıntıları paylaşmaya başladı bile.Şirket şimdi Vivo...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Honor, Bağımsız İlk Ürününü Piyasaya Sürecek!

Yaklaşık bir ay önce Huawei, alt markası Honor'u Zhixin New Information Technology Co.Ltd'ye sattığını resmen doğruladı. O zamandan beri şirket birçok yapısal değişiklik geçirdi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21’in ilk Resmi Basın Görseli Yayınlandı

Samsung Galaxy S21 serisinin tanıtımına yaklaşık bir ay uzaktayız, ancak tasarımlarını ortaya çıkaran S21 5G, S21 + 5G ve S21 Ultra 5G'nin sızdırılmış render'larını...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Redmi K40’un Canlı Görüntüleri Paylaşıldı

Xiaomi Redmi K40 hakkında bir şey duymayalı uzun zaman oldu, ancak şimdi telefonu bir tasarım gizleme kılıfında gösterdiği iddia edilen bir dizi canlı görüntü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung, Adeta Katlanabilir Telefon Sektörüne Hükmediyor!

Samsung, 2020 yılında katlanabilir akıllı telefon pazarında net bir hakimiyet elde etti. Şirket, bu yıl yüzde 90'ın üzerinde bir pazar payına sahipti. Yine de,...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014