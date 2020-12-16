Honor, Bağımsız İlk Ürününü Piyasaya Sürecek!

Yaklaşık bir ay önce Huawei, alt markası Honor‘u Zhixin New Information Technology Co.Ltd’ye sattığını resmen doğruladı. O zamandan beri şirket birçok yapısal değişiklik geçirdi ve şimdi Honor ilk ürününü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Honor grubunun CEO’su Zhao Ming, Weibo’da Honor Yönetim Ekibi tarafından imzalanan bir mektup paylaştı. Bununla birlikte, şirketin Huawei‘den bağımsızlaştıktan sonra yakında ilk ürününü piyasaya süreceğini doğruladı.

Ancak, ürün ve lansman tarihi hakkında pek bir şey açıklamadı. Şirketin 2021’in başlarında bir ara Honor V40 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini iddia eden raporlar bulunuyor. Bu yüzden artık bağımsız markanın, akıllı telefon piyasaya sürmesi bekleniyor.

Honor grubunun yedinci yıl dönümünü kutlamak için Weibo’da paylaşılan mektuba geri dönecek olursak Zhao Ming, şirketin kullanıcılarına, distribütörlerine, perakende ortaklarına, tedarikçilerine ve üreticilerine teşekkür etti.

Şirketin önümüzdeki ay Honor markasının bir hayran buluşmasına ev sahipliği yapacağını da doğruladı. Şirketin bu etkinlikte gelecek ürünler hakkında bir duyuru yapmasını da bekliyoruz.

Zhao Ming, şirketin amacının, eski ana şirketi ve mevcut pazar lideri Huawei‘yi geride bırakarak Çin’deki lider akıllı telefon markası olmak olduğunu söyledi. Ayrıca önümüzdeki yıl için 100 milyon adetlik iddialı bir satış hedefi belirledi.