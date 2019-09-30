Honor Band 5 İlk Güncellemesini Aldı – Yenilikler ve Özelleştirmeler

Temmuz ayında Honor, spor odaklı akıllı saat olan Honor Band 5‘i piyasaya sundu. Cihazın ana özellikleri arasında AMOLED ekran, SPo2 metre ve uzun pik kapasitesi bulunuyor. Bugünün erken saatlerinde, şirket Honor Band 5’in müzik severler için faydalı olan tamamen yeni bir özellik kazanacağını duyurdu.

En son güncelleme ile Honor Band 5, kullanıcılarının akıllı telefonlarındaki müzikleri uzaktan durdurabilip, oynatmalarına izin verecek yeni bir özellik kazandı. Ayrıca, kullanışlı bir ilave olduğunu düşündüğümüz ses seviyesini artırmak veya azaltmak için de kullanılabilir. Bu özellik, Android 5.0 veya daha yeni bir sürüm çalıştıran tüm Android cihazlarla uyumludur.

Çoğu kullanıcı fiziksel aktivite yaparken bir çift kablosuz kulaklık kullanma eğiliminde olsa da, çalma seçeneklerini değiştirmek için her defasında akıllı telefonlarını çıkarmak zor bir iştir. Bu nedenle, Honor Band 5’teki en son özellik bu süreci büyük ölçüde basitleştirebilir.

Genellikle telefonların cepte ya da çanta da olduğunu varsayarsak, hemen kolumunuzda bulunan saatle bunu değiştirmenin mümkün olması oldukça yararlı bir yaklaşım olabilir.

Sonuç olarak, Honor Band 5 ile müziği değiştirme ve ses seviyesini değiştirme yeteneği değerli bir ek. Ayrıca Xiaomi‘den Mi Band 4 zaten bu özelliği destekliyor. Bu nedenle, en son güncelleme Honor’un rakiplerini daha iyi ele almasını sağlayacak.