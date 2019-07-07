Honor Band 5 Özellikleri ve Tasarımı

Akıllı bileklikler ve akıllı saatler için yeni bir dönem başladı. Artık akıllı saatler ve akıllı bileklikler tam olarak telefonlar kadar önemli bir hal almaya başladı. Tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi akıllı saatler ve bileklerde de yeni modellerin tanıtılmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu alanda iddialı modellerden birisi de Honor Band 5 modeli olacak.

Huawei çatısı altında iyi bir gidişata sahip olan Honor markasının akıllı bileklik serisini devam ettirmesini beklediğimiz Honor Band 5 bileklik modeli için detaylarda ortaya çıkmış durumda. Paylaşılan bilgiler yeni bileklik modellerinin özellikleri ve tasarımını göstermiş oldu.

Honor Band 5 Nasıl Bir Bileklik Modeli Olacak?

Yeni bileklik modeli için paylaşılan bilgilerin resmi bilgiler olduğunu belirtelim. Öyle ki Honor Band 5 modeli için paylaşımları Honor CEO’su Zhao Ming yaptı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden yapılan paylaşımla beraber ortaya çıkan bileklik, önemli detaylarla öne çıkıyor.

İlk olarak tasarım kısmından söz etmek gerekiyor. Paylaşılan görsellere baktığımız zaman Honor Band 5 modelinin tasarım kısmında çok önemli bir fark sunmadığını görüyoruz. Yine tasarım bölümünde eski seriyi yansıtacak olan model, biraz daha kavisli kenarlarla dikkat çekecek.

Bileklik modelinin hemen alt kısmında yer alan dokunmatik dairesel alanın kullanımı devam ediyor. Genel olarak tasarım kısmında çok önemli bir fark olmasa bile teknik özellikler kısmında farklılıklar olduğu görülüyor.

Buna göre yeni akıllı bileklik modelinde çok daha iyi takip sistemi sunulacak. Uyku düzenini çok daha iyi bir şekilde izleyecek olan akıllı saat modelinin yorgunluk ve halsizlik bilgilerini de sunabileceği görülüyor.

Nabız ölçme konusunda da çok daha iyi bir akıllı bileklik olarak karşımıza çıkacak olan Honor Band 5 modelinin, kandaki oksijen seviyesini de ölçebileceğini ekleyelim.

Sadece bu konularda önemli farklar söz konusu değil. Bunun dışında akıllı bilekliğin aktivite takibi konusunda da çok daha yetenekli olması bekleniyor. Honor Band 5 için diğer özelliklerin ve ekran boyutu gibi teknik detayların ne zaman açıklanacağı da belirtilmedi.

Marka bu konuda herhangi bir bilgi vermediği gibi kesin teknik bilgiler için de çok fazla ipucu sunmadı. Sadece bu konuda bazı tahminler olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu konuda paylaşılan tahminlere göre yeni akıllı bileklikler Honor 9X akıllı telefonlarının tanıtımından sonra karşımıza çıkacak.