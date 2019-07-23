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Honor Band 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tek bir şarjla 14 gün pil ömrü sağlayan Honor Band 5 tantıldı. Band 5, kandaki oksijen oranını ölçen yeni bir sensörle birlikte geliyor...

By Muhammed Arslan

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Honor Band 5 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor bugün Çin’de Honor 9X serisinin yanı sıra Honor Band 5 ve Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı. Şirket, daha öncesinde piyasaya sürülen Xiaomi‘nin Mi Band 4‘ünü alarak, üzerinde geliştirmeler yapıyor ve yeni giyilebilir Honor Band 5’i piyasaya sürüyor.

Mi Band 4’ten ayıran en büyük özellik ise Honor Band 5, kandaki oksijen seviyesini ölçemeye yarayan üst düzey bir sensöre ev sahipliği yapıyor. Honor Band 5, 282 PPI ve 2.5D camlı 0.95 inç AMOLED renkli ekran ile geliyor.

Kullanıcının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi yeni modu içeriyor. Yeni akıllı bandın asıl amacı, kandaki oksijen seviyesi sensörünü anlık olarak kontrol etmek. Kanınızdaki oksijen seviyesini belirterek, SpO2 seviyelerini ölçebilir.

Honor Band 5 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Diğer özellikler arasında 24×7 kalp atış hızı izleme sensörü, altı farklı tipte uyku problemini tespit edebilen uyku monitörü ve iç – dış mekanlarda koşu algılama, bisiklet, yüzme ve diğer birkaç kardiyo içeren 10 farklı spor modu yer alıyor.

Tıpkı Mi Band 4 gibi, Honor Band da 50 metreye kadar su geçirmez. Böylece kalorilerinizi izlemek için yüzerken giyilebilir saati yanınızda taşıyabilirsiniz.

Honor Band 5’in standart versiyon ve NFC özellikli iki versiyonu var. Tek bir şarj ile 14 gün boyunca çalışmaya edebiliyor.

Honor Band 5 Fiyatı

Standart sürüm için fiyatlar 28 dolardan başlıyor. NFC sürüm için 31 dolara kadar fiyat yükseliyor. Standart sürüm bugün Çin’de satışa sunulacakken, NFC sürümü ise 29 Temmuz’da satışa sunulacak. Türkiye’ye gelir mi? Tabi ki bilmiyoruz. Bu arada siyah, mavi ve açık pembe olmak üzere üç renkte sunulacak.

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