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Honor Band 6 Çıkış Tarihi Onaylandı

Tam ekran bir deneyim sunacak olan Honor Ban 6, 3 Kasım'da resmiyet kazanacak...

Muhammed Arslan

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Honor Band 6 Çıkış Tarihi Onaylandı

Geçtiğimiz yıl Honor, Honor Band 5 adlı akıllı bilekliğini duyurdu. Buna karşılık bilekliğin yükseltmiş modeli Honor Band 6‘yı bu yılın ortasında piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak gelişi bir şekilde ertelenip durdu. Taa ki bugüne kadar.

Bugün Honor, Honor Band 6’nın 3 Kasım’da tanıtılacağını doğruladı. Kısa süre önce bazı kaynaklar, cihazın boydan boya tam ekran bir ekrana sahip olacağını iddia etmişti. Honor tarafından bugün yayınlanan tanıtım resmi de, yaklaşan fitness takipçisinin gerçekten tam ekran bir deneyim sunacağını ortaya koyuyor.

Honor Band 6’nın tam ekran bir deneyim sunması bir ilk olarak. Daha çok ekran alanında daha çok özelliği bünyesinde barındırabilir.

Honor Band 6 Çıkış Tarihi Onaylandı

Band 6’nın teknik özellikleri hakkında bilgi yok. Lansman tarihi yaklaşırken, şirketin bazı temel özelliklerini önümüzdeki birkaç gün içinde ortaya çıkarması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, Honor 9X serisi akıllı telefonlarla birlikte Honor Band 5 resmiyet kazandı.

Huawei alt markasının 3 Kasım’da Band 6 ile birlikte başka herhangi bir cihazı duyurmayı planlayıp planlamadığı da henüz belli değil. Cihazın bazı pazarlarda Huawei Band 6 olarak yeniden markalanma ihtimali de var. Şimdilik lansmanı beklememiz gerekecek.

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