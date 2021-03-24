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Honor Band 6, Mart’ta Satışa Çıkıyor!

Honor, bağımsız bir şirket haline geldikten sonra çıkardığı yeni akıllı bilekliğini artık küresel pazara sunmaya hazırlanıyor..

Yunus Emre Çakır

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Honor Band 6

Huawei‘den ayrıldıktan ve bağımsız bir şirket olduktan sonra Honor, yeni akıllı telefon, tablet ve akıllı bileklik gibi birçok model üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak şirket 6 Kasım 2020 tarihinde sadece Çin pazarında sunduğu Band 6 akıllı bilekliğini Ocak 2021’de küresel bir pazara tanıtmıştı.

Bugün ise şirket Band 6 akıllı bilekliğini Aliexpress üzerinden küresel pazara sunuyor. Böylelikle şirket, küresel alanda tekrardan kendini göstermeye başlamış durumda.

Honor Band 6, 1.47 inç AMOLED panel, Sp02 sensörü, kalp atış hızı sensörü gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde egzersiz modu, uyku modu vb. gibi birçok sensör entegre edilmiş durumda. Cihazın pil kapasitesi 180 mAh ve tek şarjla 10-14 günlük bir ömür sunuyor.

Yazılım tarafına baktığımızda Honor Band 6, 10 egzersiz modu, yüzme modu, kalp atış hızı modu, otomatik etkinlik algılama ve Honor‘un kendi yazılımını görüyoruz. Band 6, Meteorite Black, Sandstone Grey veya Coral Pink renk seçenekleriyle birlikte 28 Mart günü dünya çapında 49,90 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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