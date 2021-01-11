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Honor Band 6 ve Honor MagicBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, ürün portföyüne iki yeni cihaz daha ekledi. İşte Honor Band 6 ve Honor MagicBook Pro hakkında bilmeniz gerekenler..

Ayşen Sıla

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Honor Band 6

Honor, bugün küresel portföyünü genişletti. Çinli şirket, Honor Band 6 ve Intel işlemcili Honor MagicBook Pro‘yu piyasaya sürdü. Her iki cihaz da Honor’un yakında satışa sunulduğu pazarlarda görünmeye başlayacak. Gelin bu cihazlara yakından bir göz atalım.

Honor Band 6

Honor Band 6, ilk olarak Kasım ayı başlarında büyük bir ekranla tanıtıldı. Kolayca Huawei Watch Fit ile karıştırılabilir. Çünkü neredeyse aynı görünüme sahipler.

Bununla birlikte, bu giyilebilir cihaz daha küçük, ancak yine de yeterince büyük 1,47 inç AMOLED ekran, dikdörtgen şekil ve üstte 2.5D kavisli cam ile birlikte geliyor.

Bu giyilebilir cihazda beş sağlık izleme özelliği (SpO2, Kalp atış hızı, Uyku, Stres, Regl Döngüsü İzleyici), altısı otomatik olarak algılanan on egzersiz modu ve kullanımı kolay çok sayıda yazılım bulunuyor. Cihaz 35 dolar civarında fiyat etiketine sahip olacak ve NFC desteği olmadan küresel sahnede boy gösterecek.

Honor Band 6

Honor MagicBook Pro

Honor MagicBook Pro da başlı başına yeni bir ürün değil. Temel modele birkac farklı özellik ekliyor. Bu sefer Honor, Intel Core i5-10210U işlemci ve GeForce MX350 GPU işlemciye sahip bir modelle karşımıza çıkıyor. Diğer her şey eski modelle aynı kalıyor. 16,1 inç ekran, 16 GB RAM ve 512 GB depolama.

Honor MagicBook Pro

Cihazın batarya kapasitesi 56 Wh olarak belirtiliyor ve 65W hızlı şarj cihazı ile birlikte geliyor. MagicBook Pro’nun fiyatı, vergilere, tarifelere, piyasa özelliklerine ve diğerlerine bağlı olarak bazı ülkelerde farklı olabileceği gibi, yaklaşık 1.000 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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KaynakNation Scoop

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