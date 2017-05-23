Honor Band A2 Tanıtıldı: Ekranı ve kalp atış sensörü var!

Huawei, en son akıllı bandını Honor Band A2 geçen yıl Band A1’i izleyerek tanıttı. Bu yılki önemli eklemeler 0.96″ OLED ekran ve bir kalp atış hızı sensörü olup, Band’ı eskisinden çok daha yetenekli hale getiriyor.

Fitness izleme fonksiyonları arasında bir pedometre, egzersiz izleyici, uyku izleme ve yerleşik hatırlatıcı bulunur. Honor Band A2, IP67 dereceli, su ile karşılaştığınızda hayatta kalacak kadar iyi ama gerçekten yüzme amaçlı değil.

Ekran aynı zamanda bir Android (4.4+) veya iOS (8.0+) cihazdan bildirim göstermesine olanak tanır. 9 günlük pil ömrü ya da bandı bekleme moduna geçirirseniz 18 güne kadar kullanabilirsiniz.

Band A2, Çin’de 9 Haziran’dan başlamak üzere (30 $ / € 25) fiyatıyla satışa sunulacak. Kayışlar daha önce olduğu gibi aynı tasarıma sahipler ve birkaç farklı renkte geliyorlar: siyah, beyaz, yeşil, kırmızı.