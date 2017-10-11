Honor Çerçevesiz Akıllı Telefonunu 5 Aralık’ta Tanıtacak

Honor sadece 7X modelini tanıttı, ancak başka bir duyuru yakında gözüküyor. Şirket, Londra’daki bir etkinlik için medya davetlerini gönderdi. 5 Aralık’ta yep yeni tasarımla çerçevesiz akıllı telefonunu tanıtacak.

Davetiye, “Max your view” sloganına dayanıyor ve köşeler yuvarlatılmış 2.5D eğimli bir ekran ilan edildi. Poster, ayrıca çerçevesiz Honor’un çift kameraya sahip olacağını ve AI odaklı olacağını ortaya koyuyor. Huawei’nin geçtiğimiz günlerde AI odaklı Kirin 970 yongasetini duyurduğu için bu yeni telefona güç sağlayacak.

Telefonla ilgili ayrıntıları öğrenmenin bir kaç yolu var. Mesela Honor, Eylül 2016’da geri gelen Honor Note 8’in takibini yapan Note 9’u açıklayabilir. Alternatif olarak yeni bir Honor 10 amiral gemisi gelebilir. Ya da şanslıysak her iki modeli de bekleyebiliriz. Sonuçta görüntüde iki telefon var.