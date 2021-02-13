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Honor’dan Dört Yeni Model Daha Geliyor!

Honor akıllı telefon pazarına bağımsız olarak yeni modellerini sunmaya hazırlanıyor. İşte yeni modellerin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Honor V40

Bilindiği üzere Honor, Huawei‘nin alt bir şirketi olarak kurulmuştu. Daha sonra Huawei, Google tarafından yasaklanınca Honor‘u satmak zorunda kaldı. Firma, şimdilerde ise Google tarafından yasaklanmamış bağımsız bir şirket olarak çalışmaya devam ediyor.

Şirket bağımsız olarak ilk akıllı telefonu V40‘ı Çin pazarında geçtiğimiz ay sunmuştu. Oldukça iyi bir ilgili gören bu model üzerine Honor, yeni akıllı telefon modelleri üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Bu yeni modellerin HJC-LX9C, NZA-LX, HJC-AN00 ve NZA-AN00 olacağı söyleniyor.

Ancak aralarında bir tanesi View 40 modeli bugün itibariyle ECC sertifikası aldı. Cihazın bu sertifikayı almasıyla birlikte şirketin yakın bir zamanda lansman yapması bekleniyor. Şuan için bu yeni model hakkında pek fazla detay bulunmuyor.

Bazı kaynaklara göre 6.6 inç HD Plus ekran ve Dimensity 800U yonga setini kullanacağı söyleniyor. Ayrıca şirketin CHL-LX1 ve NTN-LX1 modelleri ise Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Ermenistan gibi ülkelerin raflarında yer alacağı doğrulanmış durumda. Honor’un ülkemiz piyasasına tekrar bağımsız şekilde girip girmeyeceği henüz resmi olarak bilinmiyor.

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