Akıllı telefon envanterini hızla genişletmeye devam eden Honor, bir yandan da aksesuar serileri için çalışmalarına devam ediyor. Markanın bu konuda akıllı bilekli modelleriyle fark yarattığını biliyoruz. Dikkat çeken tasarımlara sahip olan yeni akıllı bilekliler bir yana, şu sıralar özel bir akıllı saat modeli üzerinde çalışıldığı da ortaya çıktı. Honor ELF-G10 kod adıyla gelecek olan yeni akıllı saat için ilk özellikleri de belli olmuş durumda. Her ne kadar detaylı bir bilgi elde etmek mümkün olmasa da yeni akıllı saatler için beklentiler ortaya çıkmaya başladı.

Honor ELF-G10 Neler Sunacak?

Yeni akıllı saat modelinin uygun fiyatlı serilerden biri olacağı konusunda bir izlenim var. Saatin nasıl bir tasarıma sahip olacağı şu an için bilinmiyor ancak teknik özellikler kısmında Bluetooth 4.0 desteği gibi destekler ön plana çıkacak. MediaTek işlemcilerinin kullanılacağı Honor ELF-G10 modelinde, işletim sistemi olarak ise yine markaya ait olan LiteOS serisine yer verilecek.

Huawei ve Honor akıllı saatlerinde görmeye başladığımız LiteOS işletim sisteminin kullanılacağı ve bu model için özelleştirmelere yer verileceği de yine bilgiler arasında. Tabii ki arayüz kısmında nasıl bir değişiklik yapılacağını kesin olarak bilmek güç.

İşlemci ve işletim sistemi hakkında az çok bilgilerin ortaya çıktığı Honor ELF-G10 modelinin nasıl isimlendirileceği konusunda da çok fazla bir bilgi yok. Şu an için isimlendirme kod adıyla beraber yapılmış. Fakat tanıtımdan sonra farklı bir adın öne çıkacağını düşünüyoruz.

Yeni modelin yetenekleri konusunda neler sunacağını bilmek ise pek mümkün değil. Kalp ritim takibi özelliği, uyku takibi, aktivite takibi gibi özelliklerin olup olmayacağı bilinmiyor. Uygun fiyatlı bir akıllı saat beklentisi olsa da rakiplere baktığımız zaman bu özelliklerin olacağını düşünülmekte.