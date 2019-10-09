Honor EMUI 10 Güncelleme Planını Yayınlandı!

Bugün, Honor’un Ürün Başkan Yardımcısı, Weibo aracılığıyla şirketin yeni Magic UI 3.0 ve EMUI 10’u alacak olan cihazların listesini açıkladı. Başkan yardımcısı ayrıca zaman ilerledikçe listeye daha fazla cihaz ekleneceğini söyledi.

Detaylara göre, Ekim ayı sonlarında Açık Beta güncellemesini alacak cihazlar belli oldu. İlk aşamada Honor 20, 20 Pro, V20 ve Honor Magic 2 yer alıyor. Sonraki aşamada Honor V10 ve Honor 8X. Öte yandan aralık ortalarında Honor 9X ve 9X Pro cihazları da alacak. Tabi ki liste sürekli olarak genişlemeye başlayacak.

Daha önce Huawei, EMUI 10 yükseltme planı için bu yılın Ekim ve Aralık ayları arasında en son güncellemeyi alacak olan 33 cihazın bir listesini açıklamıştı. Listenin genel telefonları arasında hem Honor hem de Huawei cihazları olsa da, Honor kendine ait ayrı bir plan uyguluyor.

Yeni EMUI 10’un piyasaya sürülmesi ile bu ay Huawei P30 serisi akıllı telefonlarıyla başladı. Mate 20 serisi Ekim ayı sonunda beta testine başlayacak. Mate 10’un açık beta sürümü Kasım ayının sonunda yayılmaya başlayacak, P20 serisi ise bu yıl Ekim ayının başlarında başlayacak.

Kısacası diğer telefon şirketlerinin kendi arayüzlerini geliştirerek önceki modellere sürmesine Honor da katılacak. Yeni arayüz ile cihazların farklı bir görünüme sahip olacağı bir kesin.