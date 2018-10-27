Honor Flypods Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Kablosuz kulaklıkların giderek moda olmaya başlaması telefon üreticilerinin bu sektöre yönelmesine sebep olmuştur. İlk model olan Apple‘ın AirPods, sonra TicPods ve son olarak da FlyPods. Kaliteli telefon üreticilerinden birisi olan Honor, şimdi de FlyPods isminde bir kablosuz kulaklık ile bu trende yerini aldı.

Huawei’nin alt markası olan Honor, 31 Ekimde yapacağı tanıtım etkinliğinde Magic 2 ve Honor Watch ile birlikte, FlyPods kablosuz kulaklıklarının tanıtımını yapacağını duyurmuştur. Tabi ki bu durum Apple için bir fırsat oluşturmuştur. Çünkü Apple, AirPods‘unun tanıtımını daha öncesinde yapacaktır.

Honor tarafından yayınlanan posterde kulakiçi kulaklıkların kısmi bir taslağı gösterilmiştir. AirPods gibi bir gövdeye sahip olduğunu düşünebiliriz. Dokunma kontrolleri, gürültü yalıtımı ve şarj edilebilir bir kasa gibi diğer kablosuz kulaklıklardan gördüğümüz genel özelliklerin olması beklenilmektedir.