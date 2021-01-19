Bilindiği üzere bir zamanlar Huawei‘nin alt markası olan Honor, Huawei‘nin Google ambargosunu yemesinden sonra bağımsız bir şirket konumuna gelmişti. Bağımsız üretime devam eden firma Google ambargosundan doğal olarak çıkmıştı. Bu nedenle şirket, akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırmak için yeni bir Google servislerini çalıştıran akıllı telefon serisi üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Kommersant‘ta yer alan habere göre Honor‘un yeni serisi HMS evrenine erişemeyecek. Ayrıca AppGallery gibi sistemlerde yeni modellerin içerisinde yer almayacak.

Honor, 18 aydan beri akıllı telefon pazarına Google‘ın hizmetlerini barındırmayan cihazlarla giriyordu. Bu durum şirketin Avrupa ve Rusya gibi bölgelerde satışlarına önemli ölçüde zarar vermişti.

Bu sebeple firma artık bu durumu değiştirmek istiyor. Bu değişiklik büyük ihtimalle X11 ve 40 serisi akıllı cihazlarında görülmeye başlayacak. Ancak bu kesin olmamakla birlikte şirket yeni bir isim vererek bir seri çıkartabilir.