Honor Magic 2 31 Ekim İçin Bir Çıkış Tarihi Belirliyor

Muhtemelen IFA açılış konuşması sırasında Huawei Honor için en çok heyecanlandıran kısmı açıkladı. Yaklaşan Honor Magic 2 akıllı telefonunun duyurusunu yaptı. Daha ziyade reklam olarak karşımıza çıktı.

Telefonun erken bir ön modelini ve birkaç önemli özelliğin onayını görmek için beklememiz gerekecek. Ancak kesin bir duyuru tarihi yok. Şimdi bu son biti resme ekleyebiliriz.

Şirketin resmi Çin web sitesine girdiğinizde, 31 Ekim tarihli reklam posterini göreceksiniz. Magic 2’nin süper hızlı şarj teknolojisi, tam ekran boyutu ve AI-merkezli özelliklerinin bir parçası olduğu için bu yıl en çok beklenen duyurulardan biri olacak. Ayrıca sürgülü mekanizmayı eklemeyi de unutmayalım.