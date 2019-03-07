Honor Magic 2 3D Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası Honor, geçtiğimiz yılın ekim ayında Honor Magic 2 modelini tanıttı. Söz verdiği gibi, şirket 16MP + iki 2MP derinlik sensörüne ek olarak ön tarafa “yapılandırılmış ışık” olarak nitelenen 3D tarayıcı eklenen yeni Honor Magic 2 3D modelini tanıttı.

3D tarayıcı, 10.000’e yakın ışık kümesi ile biyometrik tarama yapabilecek ve karanlıkta bile çalışacak. Bu aynı zamanda online ödeme işlemlerini destekleyen uygulamalar ile bile uyumlu olacak. Buna ek olarak da ısı dağılımını sağlayarak Face Unlock özelliğini daha güvenilir hale getirecek.

Honor Magic 2 3D modelinde 8GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi bulunuyor. Diğer özellikler orijinal Honor Magic 2 ile neredeyse aynıdır.

Honor Magic 2 3D Özellikleri

Ekran : 6.39 inç (2340 × 1080 piksel) FHD+ AMOLED 19.5:9 ekran, %108 DCI-P3 Renk Gamı

: 6.39 inç (2340 × 1080 piksel) FHD+ AMOLED 19.5:9 ekran, %108 DCI-P3 Renk Gamı İşlemci: Huawei Kirin 980 (2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU

Huawei Kirin 980 (2 x Cortex A76 2,6 GHz + 2 x Cortex A76 1,92 GHz + 4 x Cortex A55 1,8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU Bellek: 128GB depolama alanı olan 6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama alanı ile 8GB LPDDR4x RAM

128GB depolama alanı olan 6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama alanı ile 8GB LPDDR4x RAM İşletim Sistemi: EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie)

EMUI 9.0 ile Android 9.0 (Pie) Arka Kamera: f/1.8 diyaframlı 16MP ana kamera, f/1.8 diyaframlı 24MP ikincil monokrom sensör, f/2.2 diyaframlı 16MP süper geniş açılı lens, LED flaş, AIS, AI akıllı sabitleme

f/1.8 diyaframlı 16MP ana kamera, f/1.8 diyaframlı 24MP ikincil monokrom sensör, f/2.2 diyaframlı 16MP süper geniş açılı lens, LED flaş, AIS, AI akıllı sabitleme Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası, 2MP + 2MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip sensör

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası, 2MP + 2MP f/2.4 diyafram açıklığına sahip sensör Boyutlar : 157.32 × 75.13 × 8.3mm; Ağırlık: 206g

: 157.32 × 75.13 × 8.3mm; Ağırlık: 206g Bağlantı Çift sim, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C (GEN1)

Çift sim, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C (GEN1) Batarya: 40W SuperCharge ile 3500mAh batarya

40W SuperCharge ile 3500mAh batarya Ekstralar: Ekran içi parmak izi sensörü, 3D Face Unlock, IPX2 su koruması,

Yeni Honor Magic 2 3D modelinin fiyatı 864 dolar olacak. Şu anda Çin’de satışa sürülen amiral gemisi, kısa bir süre sonrasında diğer ülke pazarlarında da kendine yer edinecek.