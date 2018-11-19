Honor Magic 2 Araç Sürüş Testi

Şu ana kadar piyasaya sürülen telefonlar arasında Honor Magic 2 kesinlikle en ilginç telefon olarak zirvede durmayı başarıyor. En azından öne çıkan özellikleri arasında sadece sürgülü mekanizmaya sahip olması yer almıyor. Yeni telefon bunların yanı sıra son günlerde yine farklı bir test ile karşımıza çıkıyor. Malasef bu test diğer sağlamlık testleri gibi değil. Akıllı telefonla eş zamanlı çalışan sanal asistan YOYO‘nun inanılmaz yetenekleri, araç sürüş testi yaparak oldukça dikkat çekti.

Artık Honour Magic 2, sanal asistanı olan YOYO sayesinde sürücüsüz bir arabayı bile kontrol edebiliyor. Teknolojik olarak yapay zeka destekli Honour’un yeni amiral gemisi sürücüsü bulunmayan bir aracı sürecek yeteneğe sahip. Elbette bu teknolojinin gelişmesinde içerisindeki donanımlar çok yardımcı oldu. Şirket, iki NPU ile desteklenen güçlü bir HiSilicon Kirin 980 yonga seti sayesinde bunu gerçekleştirdi.

Honor Magic 2’nin sanal asistanı, Google Duplex‘in tarzındaki daha gelişmiş özelliklerle birlikte rakibine benzer birçok “basit” özellik sunuyor.

Akıllı telefonun tanıtım etkliniği sırasında Honor, kullanıcı için otel rezervasyonu yapan bir YOYO videosu göstermişti. Şirket daha sonra, YOYO sayesinde Honor Magic 2 sahiplerinin DJI dronlarını kendi sesleriyle kontrol edebileceklerini vurguladı. Honor’un CEO’su bu özelliği drone’u uçurmak, fotoğraflar çekmek ve iniş yapmak için sesini kullanarak gösterdi.

Şoförsüz bir otomobilin kontrol testine geri dönecek olursa Honor Magic 2, kameraları sayesinde yolu kontrol altında tutmak için gösterge paneline sabitlendi. Ayrıca, otomobil direksiyon simidi, YOYO tarafından kontrol edilmek üzere uygun şekilde modifiye edildi. Denemenin özel bir yol üzerinde gerçekleştiğini ve trafiğe kapatıldığını belirtmekte fayda var.