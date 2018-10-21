Huawei çatısı altında karşımıza çıkan Honor, son dönemde atağa geçen markalar arasında yer alıyor. Sürekli yeni akıllı telefon modelleri tanıtarak kendisini hatırlatan marka, geçtiğimiz günlerde Honor Magic 2 isimli yeni bir model duyuracağını açıklamıştı.

Yeni akıllı telefonların tanıtım tarihine çok kısa bir süre kala Honor Magic 2 modeli için paylaşımlarda gelmeye başladı. Son olarak Honor Magic 2 modeli için yeni bir video yayınlandı. Yeni video, telefonun açılır kapanır kamera sistemini de ortaya çıkarmış oldu.

Honor Magic 2 Özellikleri Neler Olacak?

Videoda yer alan detaylar, Honor Magic 2 modelinin tasarımını ortaya çıkarmış durumda. Paylaşılan bilgilere baktığımız zaman, yeni modelin kızaklı bir kamera sistemi olacak. Ön kısımda gizli bir kamera bölümü kullanacak olan yeni modelin, kızaklı bir yapıya sahip olduğunu göreceğiz.

Tıpkı Xiaomi akıllı telefonlarında olduğu gibi ekranı aşağı kaydırdığınız zaman ön kamera bölümü karşınıza çıkacak. Zaten videoda da dikkat çeken kısım burası. Oldukça ince bir kasaya sahip olmasına karşın kızaklı yapısıyla dikkat çekecek olan akıllı telefonun özellikleri de bir hayli iddialı olacak.

Henüz ekran boyutu ve ekran değerleri konusunda çok fazla bilgimiz yok ancak Honor Magic 2 akıllı telefonlarının içerisinde yer alacak olan işlemcileri biliyoruz. Yeni modelin içerisinde Kirin 980 işlemcileri yer alacak.

İlk olarak Mate 20 serisinde yer alan ve 7 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemcilerin ne kadar performans gösterdiğini biliyoruz. Yeni akıllı telefonda bu işlemcileri destekleyecek diğer teknik sistemin nasıl olacağını ise zaman gösterecek. Şimdilik bu konuda kesin bilgiler yok.

Çok kısa bir süre sonra bu konuda da kesin bilgilere erişme şansını elde edeceğiz. Şimdilik yeni akıllı telefonların kızaklı yapıda olacağını netleştirdiğimizi söylemek yanlış olmayacaktır. Kirin 980 işlemcileriyle beraber yeni modelin ekran kısmında da fark yaratmasını bekliyoruz. Bu detaylar için 31 Ekim tarihini beklemek gerekecek. 31 Ekim tarihinde tanıtım yapılacaktır.