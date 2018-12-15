Honor Magic 2 modeli, kızaklı telefonların geri dönüşünü işaret eden bir kaç akıllı telefondan sadece biridir. Kızaklı sistemi, en küçük bir hareketle, kolayca çekilebilen ve hızlıca eski haline getiren bir esnekliğe sahip. Üst ekranda sadece 6.6 inç AMOLED ekran yer alırken, arka mekanizması ise batarya, yonga seti ve kameralar gibi donanımsal özelliklerin geri kalanına ev sahipliği yapıyor.

Kameralardan bahsedecek olursak oldukça hoş bir kamera sistemi mevcut. Kızaklı sistemi devreye soktuğunuzda açılan selfie kamerası çiftli kuruluma sahiptir. Ana selfie sensörü 16MP iken, yanında derinlik tespiti için kullanılan 2MP’lik modül yer alıyor. Arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bunlardan birincil olanı 16MP’lik normal sensör, ikincisi ultra geniş açılı bir 16MP’lik bir başka objektifken, üçüncü olanı bir monokrom modülüdür.

Eski telefonlarda bulunun kızak sistemininde kendine ait mekanik bir büyüsü vardı. Fakat klavyeyi gizleyen yada sürtünmeden dolayı giderek eskiyen kenarlıklar ile çok fazla sıkıntı çıkardıkları belli oldu. Ekran boyutunu artırmak için izlenilen yolda, mühendisler çerçevesiz telefonu üretmek için çok çaba harcadı. Ortaya ise tam ekran biçiminde göz alıcı tasarımlara sahip bunun gibi telefonlar çıktı. Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz gibi, 2018 yılı çerçevelerin giderek inceldiği bir yıl olarak akıllı telefon pazarına imza attı.

Akıllı telefon donanımsal olarak Huawei‘nin Mate 20 ve 20 Pro‘da bulunan kendi ürettikleri en son ki işlemci olan Kirin 980 yonga seti ile desteklenmektedir. Bu da Magic 2’nin 7nm prosesli bir işlemcisinin olduğu anlamına geliyor. Temel modelde 6GB RAM ve 128 GB’lık dahili depolama alanı mevcut. Bundan dolayı donanımsal açıdan şikayette bulunmanın gerekçeleri neredeyse yok. Bunlara ek olarak, Android 9.0 işletim sistemi bulunur ve kendine ait kızaklı sistem yazılımı mevcut.

Honor Magic 2 – Teknik Özellikleri

Gövde: Alüminyum çerçeve, arka cam kaplama; 157,3×75,1×8,3 mm, 206 gr; mavi, siyah ve kırmızı gradyan renk seçenekleri.

Alüminyum çerçeve, arka cam kaplama; 157,3×75,1×8,3 mm, 206 gr; mavi, siyah ve kırmızı gradyan renk seçenekleri. Ekran: 6.39″ AMOLED; 19.5:9 en boy oranı FullHD+ (2340x1080px), 403ppi.

6.39″ AMOLED; 19.5:9 en boy oranı FullHD+ (2340x1080px), 403ppi. Arka Kameralar: Ana kamera: 16MP; f/1.8 diyafram aralığı, 27mm eşdeğer mercek, PDAF; Ultra geniş açılı: 16MP; f/2.2 diyafram aralığı, 17mm eşdeğer mercek, sabit odak. Monochrome: 24MP; f/1.8 diyafram aralığı, 27mm eşdeğer mercek, PDAF.

Ana kamera: 16MP; f/1.8 diyafram aralığı, 27mm eşdeğer mercek, PDAF; Ultra geniş açılı: 16MP; f/2.2 diyafram aralığı, 17mm eşdeğer mercek, sabit odak. Monochrome: 24MP; f/1.8 diyafram aralığı, 27mm eşdeğer mercek, PDAF. Selfie Kameraları: Ana kamera: 16MP, f/2.0 eşdeğer mercek, 27mm eşdeğer mercek; Derinlik Sensörü: 2x2MP, f/2.4 diyafram aralığı.

Ana kamera: 16MP, f/2.0 eşdeğer mercek, 27mm eşdeğer mercek; Derinlik Sensörü: 2x2MP, f/2.4 diyafram aralığı. Yonga Seti: Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU.

Kirin 980 yonga seti, sekiz çekirdekli işlemci (2xA76 @2.6GHz + 2xA76 @1.92GHz +4xA55 @1.8GHz), Mali-G76 MP10 GPU. Bellek: 6GB RAM+128GB depolama ya da 8GB RAM + 128/256GB depolama.

6GB RAM+128GB depolama ya da 8GB RAM + 128/256GB depolama. İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie tabanlı Magic UI 2.0.0.

Android 9.0 Pie tabanlı Magic UI 2.0.0. Batarya: 3,500mAh Lithium Polymer (gömülü); Huawei SuperCharge 40W hızlı şarj.

3,500mAh Lithium Polymer (gömülü); Huawei SuperCharge 40W hızlı şarj. Bağlantı: Dual-SIM; LTE-A, 3 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Cat.21 (1400Mbps/200Mbps); USB Type-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS; Bluetooth 5.0.

Dual-SIM; LTE-A, 3 Bantlı taşıyıcı agregasyonu, Cat.21 (1400Mbps/200Mbps); USB Type-C; Wi-Fi a/b/g/n/ac; GPS; Bluetooth 5.0. Ekstralar: Ekran altı parmak izi okuyucu; altta yer alan tek çıkışlı hoparlör

Ne yazik ki bu telefon da yeni trenden etkinlemiştir. Bu yüzden kulaklık girişi yok. Tasarım açısından kavisli kenarları hoş dururken Mate serisine göre daha az bir batarya gücüne sahiptir. Ancak bu durumu es geçmemize olanak sağlayan bir SuperCharge desteği vardır.

Tasarım

Telefonun ilk dikkat çekici özelliği bir kızak mekanizmasına sahip olması. Bu da ona çok güzel bir görünüm sağlıyor. Üstte yer alan ekran kısmı, alt mekanizma ile oldukça yumuşak bir kayma hissi uyandırır. Bu sayede telefonun kızaklı olup olmadığını bile anlamanız zor olabilir.

Kaydırma sisteminin en güzel yanı, başta ve sonda hızlı bir şekilde hareket etmesidir. Yani telefonun kızağını tam olarak ortada bırakamazsınız. Bu durumu test etmek için iki taraftan da deneme yapabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekirki fazla zorlamak yada düşürmek, donanıma ciddi zararlar verebilir.

Kızak mekanizması sağlamlık testinde aşağı yukarı bir hafta boyunca kaydırma yapılmıştır. Ancak hiç bir şekilde gevşeme yada ortada takılma gibi bir durum asla söz konusu olmamıştır. Sistemin sağlam olduğunu, donanımsal açıdan bir eksikliğinin olmadığını söylemek mümkündür.

Ekranı çoğu zaman aşağı doğru hareket ettirmek için biraz çaba harcarsınız. Ayrıca elleriniz soğuk ve kuruysa, tam olarak telefonu kavramak bir zulüm haline gelebilir. Arka tarafı için üretilen koruma kılıfı biraz kaba dursa da, cam kaplamalı gövdesi normal hali ile daha iyi diyebiliriz.

Söz konusu arka taraf olunca göz alıcı bir parlak gradyan boya işi ile telefon oldukça dikkat çekici halde. Tabii ki parmak izleri lekesi sürekli kalıyor. Belki tasarım açısından bu gibi birşey olumsuz olarak değerlendirilebilir.

Ancak bazı şeyleri elde etmeniz için bazen fedakarlıklar yapmanız gerekmektedir. Ekranın boyutunu artırmak için kameranın bir kızak ile saklanması, daha ince çerçevelerin olması bundan dolayıdır. Sadece ekran etrafında bir kaç milimetrelik kenar çerçeveleri var.

Zaten telefonu ilk gördüğünüz anda, ekranda bir çentiğin olmadığını doğrudan anlarsınız. Bu da selfie kamerasının başka bir yer olduğu anlamına gelir. Üstteki ekranı aşağı kaydırın ve alt kısımdaki kamera kurulumlarına bir göz gezdirin. Yüz tanıma özelliği desteklemesine rağmen, her defasında ekranı aşağı kaydırmak biraz can sıkıcı olabilir.

Kızaklı sistemi aşağı kaydırdığınız, şayet her hangi bir kilit güvenliği yoksa telefon doğrudan açılır. Ancak varsa da, yüz kilidi ile bunu açabilirsiniz. Kızaklı sistemi tekrardan kilitlemek içinde kullanabilirsiniz.

Telefonda ayrıca yüz kilidinin yanı sıra, ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor. Normal parmak izi sensörlerinden hala daha havalı. Bu özellik sandığınız kadar çok hızlı veya güvenilir değil. Biraz yavaştır. Parrmağın konumu ve baskısı konusunda biraz daha seçicidir.

Tasarım Donanımları

Diğer yandan yandaki kontrollerin geri kalanı oldukça tipiktir. Sağda, orta noktanın biraz üzerinde bir güç düğmesi ve üstünde de bir ses kontrol bloğu yer alır. Düğmeler küçük, ancak tıklanma durumunda oldukça iyi geri bildirimi vardır.

SIM kart yuvası soldadır. İnceleme esnasında kullanılan sürüm ise çift simlidir. Ne yazık ki, microSD desteği yok. 128GB’lık dahili depolama alanı olsa bile, bir kart yuvasının olmaması biraz üzücü. Bununla birlikte, iki parçalı tasarım şekline sahip olması, donanımsal açıdan fazla bir yerleştirmenin olmadığındandır.

Honor Magic 2 Tasarım Özellikleri 1 - 4

Telefonun alt kısmında USB-C bağlantı noktası ve bunun solunda ise hoparlörü yer alıyor. Sağda alt kısmında ise birincil mikrofonu bulacaksınız. Üstte de başka bir mikrofon var. Ayrıca bir de ortam ışığı sensörü yer alıyor. Ahize, ekranın üst kenarındaki bir noktada yer alıyor. Bundan dolayı kaydırıcı kapalıyken konuşabilirsiniz. Ancak gerçek ses sürücüsü altındadır.

Ekran

Magic 2, cihazın hemen hemen tüm ön kısmını kapatan bir 6.39 inç AMOLED ekran ile donatılmıştır. 403ppi piksel yoğunluğuna sahip 2340x1080px çözünürlükte 19.5:9 en – boy oranı var.

Yapılan parlaklık testinde, AMOLED’lerin tipik olarak sahip olduğu skora ulaşması beklenmişti. Sonuç olarak Magic 2 maksimum 433nitlik bir değere sahip. Bununla birlikte, Otomatik parlaklık modunda hiçbir artış olmadı. Fakat bu özelliklere sahip diğer birçok telefon, ortam ışığında yaklaşık 600nitden fazla parlaklık sağlayabilirdir. En az 2nit parlaklık ölçüldü. Çok karanlık bir ortamda gözleri acıtmadan, harika bir şekilde video izleyebilirsiniz.

Honor Magic 2 – Pil Ömrü

Honor Magic 2 modelinin batarya 3,500mAh’lik kapasitededir. Mate 20‘den (4,000mAh) ve 20 Pro‘dan (4,200mAh) daha küçük bir kapasiteye sahiptir. Bununla birlikte, diğer kızaklı sisteme sahip telefonlar ile karşılaştırıldığında biraz daha büyük bir kapasitesi vardır. Örneğin Mi Mix 2 modelinin batarya kapasitesi 3,200mAh’tır.

Yapılan testlerde gerçekten de pil ömrü yeterince iyi çıktı. Video izlenilen aktif kullanım sonucunda bile 16 saate yakın bir bekleme süresine sahip olmuştur. Yaklaşık olarak 24 saatlik sesli bir çağrı görüşmesi yapmıştır. Bekleme süresi göz önünde bulundurulduğunda ise 89 saatlik bir dayanıklılık süresi var.

Huawei SuperCharge tescilli hızlı şarj teknolojisi, Magic 2’nin bir diğer önemli özelliğidir. Birlikte gelen şarj aleti ve kablo ile Magic 2 modelini 1 saat 2 dakika içerisinde %0’dan %100’e kadar sarj etmektedir. Zaman probleminiz varsa da 30 dakikalık bir sarj ile %70 doluluk oranına ulaşabilirsiniz.

Hoparlör

Magic 2’de tek bir hoparlör var. Telefonun alt kısmında bulunan USB-C portunun hemen solunda yer alıyor. Telefonun alt kısmında ki yerde kulaklık girişi olmamasına rağmen buradaki mikrofon çıkışı, müzik veya video oynatırken ses çıkışı için kullanılmamaktadır.

Telefonda sadece bir tane hoparlör olabilir. Ancak üç-yönlü testlerde ‘Mükemmel’ derece olacak kadar yüksek kalitededir. Ayrıca telefonların çoğundan daha derin ve daha gürültülü bir ses vermektedir.

Kullanıcı Arayüzü

Magic 2 kendine has özelleştirilmiş özel bir Magic UI arayüzünü kullanmaktadır. Bir ay önce tanıtımı yapılan Magic arayüzü, Huawei‘nin EMUI arayüzünün isminin değiştirilerek bir kaç özellik eklenmiş halidir. Magic UI denilmesine rağmen aslında Mate 20’de yer alan EMUI 9.0 versiyonuna oldukça benzerdir.

Açıkçası bu durum Android geliştiricilerinin pek hoşuna gitmeyebilir. Sonuçta hali hazırda EMUI geliştirmeleri mevcut. Ayrıca telefonun içersinde Çin’e özel bir ton yazılım mevcut. Google Play Hizmetleri yok, ancak Çin uygulama mağazasından bunları yüklemek kolay bir süreçtir.

Kullanım deneyimi telefonu ilk anda telefonunu kaydırarak başlar. İlk olarak yüz kilidi ile karşılaşırsınız. Sonrasında ana ekran açılır. Ancak telefonu güç tuşu ile uyandırırsanız yüz kilidi çalışmaz. Ayrıca ekran altı parmak izi sensörünü de kullanabilirsiniz. OnePlus 6T modeli ile karşılaştırıldığında daha yavaştır, diyebiliriz. Ancak tutturmak için bir kaç kez elinizi uygun konuma yerleştirmeniz gereklidir.

Gizemli bir EMUI olan Magic UI, bir dizi duvar kağıdı serisine sahiptir, bundan dolayı da kilit ekranı sürekli değişebilir. Doğal olarak bol miktarda kişiselleştirme seçeneği ve özellikleri, akıllı rotasyon ve uyandırmak için kızak sistemi var. Temalar da destekleniyor ve seçim yapabileceğiniz çok şey var.

Donanım

Magic 2 modeli, Huawei’nin kendi işlemcisi olan Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenmektedir. 7nm bir prosesi üzerine inşa edilmiş son teknoloji bir yonga setidir. Mate 20 serisin de bu işlemci bulunur. Ancak o telefonlar tabiki biraz daha pahalıdır. Bu işlemciye sahip olan Magic 2 diğer telefonlara göre biraz daha uygun fiyatlıdır diyebiliriz.

Yonga setinin üç kümeli bir konfigürasyonu var. 2×2.6 GHz Cortex-A76 ve 2×1.92 GHz Cortex-A76 ve 4×1.8 GHz Cortex-A55’dir. Ayrıca Mali-G76 MP10 GPU’da bir sekiz çekirdekli CPU’ya sahip olarak gelir. RAM seçenekleri 6GB veya 8GB’tır.

Kamera Kalitesi

Honor Magic 2’de, her bir tarafta üç olmak üzere toplam altı kamera bulunuyor. Ancak ön taraftakilerin hepsi “kamera” değil. Telefonun arka tarafında, 27 mm eşdeğer odak uzunluğuna sahip f/1.8 diyaframlı lens ile birincil 16MP modülü var. Ekstra olarak 16MP kamera, 17mm eşdeğer objektifi sayesinde ultra geniş açılı ikincil kamera var. Son olarakda 24MP, f/1.8, 27mm diyaframlı lense sahip monochrome kamerası yer alıyor.

Ön tarafta ise bir başka 16 MP ana kamera yer alıyor. Huawei, lensleri için 27mm odak uzunluğunda yapmayı seviyor. Diyafram olarak f/2.0’dır. Burda yer alan diğer kamera ise 2MP’lik sensöre sahip derinlik kamerasıdır.

Kamera uygulamasının arayüzü önceki multi-kamera desteği bulunan Huawei telefonlarınkine benzerdir. Ana ekranda yapay zekalı çekim için geçiş var. Ayrıca sahne tanıma özelliği ve birçok diğer moda kaydırarak geçebilirsiniz. Her bir kamera yapay zeka destekli olduğu için oldukça etkileyici çekimler yapmanıza olanak sağlayacaktır.

Genel Değerlendirme

Genel olarak değerlendirme yaptığımızda Magic 2 modeli oldukça iyi bir telefondur diyebiliriz. Çok iyi bir ekrana sahip, pil ömrü bol ve havalı sağlam bir kızak mekanizmasına sahip. Hiç birşekilde kullanımda problem çıkarmıyor.

Telefonunun donanım ekibi oldukça sağlam olduğu için performans bakımından üst düzey bir özelliğe sahiptir. Olumsuz özellik diyebilirsek, sadece ekran altı parmak izi okuyucusu bir sönük kalıyor. Bundan dolayı oldukça ideal bir telefondur, diyebiliriz.

Artıları

Kızaklı, etkin bir tasarım

Mükemmel pil ömrü, 1 saat hızlı şarj.

Çok yönlü iyi ekran.

Mükemmel monokrom kamera.

Eksileri