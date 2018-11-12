Akıllı telefonlarda sınıf değişiyor. Orta segment, giriş seviyesi ve amiral gemisi modelleri olarak sıraladığımız akıllı telefonlar içerisine yavaş yavaş özel seri olarak nitelendirebileceğimiz modeller girmeye başladı. Bu alanda gerçekten iddialı olan çok marka var. Ülkemizde de resmi olarak kendisini göstermeye başlayan Honor, bu markaların başında yer alıyor. Huawei çatısı altında olmasına karşın kendi akıllı telefon modelleriyle ses getiren Honor, son olarak Honor Magic 2 amiral gemisi modelini tanıtmıştı.

Tanıtımdan hemen sonra özelliklerini ele aldığımız akıllı telefon, hem tasarım kısmında hem de özellikler kısmında sınıf atlamış olan serilerden bir tanesi olmayı başardı. Bu yazımızda da yeni modelin değerlendirmesini ele alacağız. Bakalım Honor Magic 2 gerçekten almaya değer bir akıllı telefon mu?

Honor Magic 2 Ekranları Yenilendi

Bu kez işe ekran kısmından başlayacağız. Ekran kısmından başlamamızın önemli bir nedeni var. Öyle ki bu seride neredeyse tamamen ekrandan oluşan bir panel sunuluyor. Tanıtım sonrasında da ele aldığımız ekran özellikleri kısmında dikkat çekici değişiklikler söz konusu.

%84.8’lik bir ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefon, 6,39 inçlik bir panelle karşımıza çıkıyor. Ön kamera için özel bir alan kullanılmaması ve ahizenin de üst kısma taşınmış olması, yeni akıllı telefonların ekran açısından çok daha şık durmasını sağlamış durumda.

Tasarım kısmında daha detaylı söz edeceğiz ancak şimdilik çentiksiz ekranın genel kullanım açısından çok rahat olduğu söylenebilir. Çözünürlük değeri kısmında ise 1080 X 2340 piksel değeri sunuluyor. Bu değerle beraber 403 PPi piksel yoğunluk değeri elde edilmiş durumda. AMOLED ekran teknolojisinde olan Honor Magic 2 ekranının, 16 milyon renk sayısına sahip olduğunu ve P3 renk desteğiyle dikkat çektiğini de görüyoruz.

Magic UI 2.0 arayüzüyle beraber gelen Honor Magic 2, renk doygunluğu kısmında da rakiplerine göre oldukça başarılı. Ekran kısmında söz edeceğimiz detaylar bu şekilde. Yeni modelin sistem özellikleri ve tasarımını da ayrı ayrı ele alacağız.

Ekran: 6.39 inç panel, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri, 403 PPi, AMOLED ekran teknolojisi

Honor Magic 2 Göz Alıcı Tasarım

Ekran bölümünü önceden ele aldık. Bunun nedeni ekranlar üzerinde yer alan sistem değişikliği. Honor Magic 2 akıllı telefonları için özel bir kamera sistemi kullanılıyor. Bu akıllı telefonda ön kamerayı direk olarak göremiyorsunuz.

Telefonların ön kısmında herhangi bir kamera söz konusu değil. Ayrıca bahsettiğimiz gibi ahize bölümü biraz daha üste taşınmış durumda. Ön kameranın bulunması gereken alanın hemen üzerinde yer alan çerçeve kısmında yer alan ahize güçlendirilmiş ve biraz daha uzatılmış. Telefonun ön kamerası ise ekranın altında yer alıyor.

Son dönemde moda haline gelmeye başlayan kızaklı ön kamera sisteminin bu seride de kullanıldığı görüldü. Yaklaşık olarak 1 parmak mesafesinde aşağı kayan bir kızak sistemi söz konusu. Ekranı kızak sistemiyle beraber aşağı indirdiğiniz zaman ön kameralar karşınıza çıkıyor. Tüm sensörler ve kamera kısmını bu bölümde buluyorsunuz. Tek olumsuz yan ise kızaklı yapının biraz daha kalın bir kasa sunulmasına neden olması.

Çok hafif olsa da biraz daha kalın olan kasa, Huawei yapısını yansıtıyor. Arka kapak kısmında 3 arka kamera kullanılıyor. Dikine konumlandırılan 3 arka kamera 2+1 şeklinde sıralanmış. Çift kamera bir arada konumlandırılmış ve tek bir çerçeve içerisinde ancak üçüncü kamera bu çerçevenin hemen dışında. Renk olarak da yine Huawei akıllı telefonlarında gördüğümüz değişken renk sistemi sunuluyor.

Renkler: Kırmızı, Mavi, Siyah

Ölçüler: 157.32 mm X 75.13 mm X 8.3 ağırlık 206 gram

Kasa malzemesi kısmında alüminyum olduğunu ekleyelim. Çerçeve kısmı metal kasadan oluşturulmuş durumda.

Honor Magic 2 Ne Kadar Güçlü Bir Akıllı Telefon?

Ekran ve tasarım bölümünde sunulan özellikler bir hayli dikkat çekici olsa da adıl önem verilen kısım sistem özellikleri. Honor Magic 2 akıllı telefonlarının sistem özellikleri, amiral gemisi serileri yansıtacak cinsten. Mate 20 serisi akıllı telefonlarında kullanılan ve ilk 7 nm üretim sürecinden geçmiş işlemci olan Kirin 980 işlemcileri bu modelde de karşımıza çıkıyor.

2.6 GHz saat hızına sahip olan Kirin 980 işlemcileri, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. 2+2+4 şeklinde bir dizilim sunan işlemciler, Dual-core 2.6 GHz ARM Cortex-A76 + Dual-core 1.92 GHz ARM Cortex-A76 + Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55 dizilimi sunuyor. Çekirdek dağılımı konusunda çok daha başarılı bir seri olduğunu söyleyebileceğimiz Kirin 980 işlemcilerinin grafik birimi kısmında ise Mali G76 MP10 serisi sunuluyor.

İşlemcilere eşlik eden 2 farklı bellek miktarı var. Ana modelde 6 GB RAM bellek miktarının kullanıldığı açıklanmış olsa da ikinci modelde 8 GB RAM bellek miktarına yer verilmiş durumda. Ram bellek teknolojisi ise LPDDR4x. Depolama birimi kısmında da yine 128 GB ve 256 GB seçenekleri var. RAM bellek miktarına göre değişiklik gösteriliyor.

Pil

Yeni modelin pil durumundan söz edelim. 3500 mAh değerinde bir pile sahip olan seri, tam 40 W değerinde hızlı şarj desteğine sahip. 23 saat konuşma süresi ve 427 saat bekleme süresi sunan Honor Magic 2, USB Type C ile şarj oluyor.

Kamera

Kamera özelliklerinde de Huawei akıllı telefonlarının nasıl bir konuma geldiğini biliyoruz. Honor serisinde de bu yapı devam ediyor. Telefonda 16 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan ana kamera, 24 MP değerinde ikinci monochrome kamera ile destekleniyor. Bu kameranın da f/2.4 diyafram açıklık değerine yer veriliyor. Üçüncü kamera kısmında da ekstra geniş açılı bir kamera kullanılmış durumda. 16 MP değerinde olan kameranın f/2.2 diyafram açıklığı da dikkat çekecek değerler arasında.

Arka kameralarla beraber 30 fps 4K çekim yapılabiliyor. Yine arka kamera kısmında EIS desteği, yavaş çekim özelliği ve Time Lapse özellikleri sunulmakta. Ayrıca arka kameraların teknolojisi desteği kısmında da Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama HDR Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Portre Modu, Yapay Zeka (AI), Sahne Algılama Zamanlayıcı özellikleri öne çıkıyor. Bu özelliklerle beraber oldukça iyi bir deneyim sunan arka kameraları, ön kısımda da çift kamera karşılamakta. Hatta ön kısımda da 3 kamera söz konusu.

Ön Kamera

Ana ön kamera kısmında 16 MP değerinde bir kamera var ve bu kameranın f/2.0 diyafram açıklık değeri dikkat çekiyor. Bu kamerada Full HD 30 fps çekim yapılabilmekte. İkinci kamera kısmında ise derinlik algısı için kullanılan 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığı bulunan kameralar kullanılmış durumda. Yine son kamera kısmında ise 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir üçüncü kamera söz konusu.

Kameralar: 16 MP (f/1.8) + 16 MP (f/2.2) + 24 MP (f/1.8) arka kameralar. 16 MP + 2 MP + 2 MP ön kameralar.

Kameralar kısmında 3D yüz tanıma sisteminin de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim. Tam anlamıyla Apple’ın sunduğu teknoloji kadar olmasa da başarılı bir yüz tanıma sistemi olduğundan söz ediliyor.

Dayanıklılık

Honor Magic 2 akıllı telefonlarının ne kadar dayanıklı olduğu konusunda da soru işaretlerini gidermeye çalışalım. Honor Magic 2 akıllı telefonlarında kızaklı bir yapıya yer veriliyor. Kızaklı bir akıllı telefon sunulması nedeniyle dayanıklılık konusunda istenen değerler sunulmuyor.

Diğer modellerin aksine bu modelde suya dayanıklı bir seri yok. Sadece sıçramalara karşı dayanıklılık sunuluyor. IPX2 sertifikasıyla beraber gelen modelde, toza karşı dayanıklılık ise yok. Kızaklı yapı nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklılık istenen seviyede değil.

Buna karşın kızak kısmında ise oldukça yüksek bir dayanıklılık değeri sunuluyor. Açma kapama ömrü olarak 7-8 yıllık bir kullanımdan söz edilmekte. Her ne kadar suya ve toza karşı dayanıklı bir seri olmasa da kasa konusunda da dayanıklı bir seriden söz ediyoruz. Alüminyum çerçevelerin kullanılması ve metal gövde bu konuda istenen değerlere çıkılmasını sağlamakta.

Kısacası dayanıklılık kısmında genel hatlarıyla başarılı bir telefon gördüğümüzü söyleyebiliriz. Yine de suya ve toza karşı koruma sunulmaması büyük bir eksik olarak değerlendirilebilir. Rakiplerine karşı seriyi geriye düşüren bir kısım olduğunu söyleyebiliriz.

Ekrandan Parmak İzi Sensörü

Honor Magic 2 özelliklerinden söz etmeye devam ediyoruz. Bu model için iki farklı ayrıcalıktan söz etmek gerekiyor. Yeni akıllı telefon ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip. Oppo ve Vivo modellerinde kullanılan ekran sistemine benzer bir sistem sunan telefonda, gelişmiş bir yüz tanıma sistemi sunulduğunu da ekleyelim. Yukarıda da söz ettiğimiz gibi yüz tanıma sistemine sahip olan serinin, 3D sensörlerine sahip olması da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Bağlantılar

Telefonun bağlantı kısmında da yeni nesle geçtiğini görüyoruz. NFC desteği bulunan modelde, WİFİ 5 sistemi sunuluyor. Bunun dışında Bluetooth 5.0 desteği ve çift hat desteği de yine başarılı özellikler arasında. USB Type C bağlantı türü de sunan model, hızlı şarj desteğini de bu sayede sorunsuz bir şekilde sunabiliyor. Sensörler kısmında ise sunulan teknolojiler şöyle;

Jiroskop

Hall Sensörü

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü

İvmeölçer

İşletim Sistemi ve Arayüz

İşletim sistemi kısmında yeni seriye geçiş yapılmış durumda. Aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen birçok akıllı telefon modelinden farklı olarak Honor Magic 2 akıllı telefonlarında Android Pie işletim sistemi kullanılıyor.

Android Pie işletim sisteminin arayüz kısmında ise özelleştirilmiş bir seri olan Magic UI 2 ile geldiğini görüyoruz. Muhtemelen 2 sene gibi bir süre boyunca Android güncellemelerinin geleceğini de belirtelim. Fakat bu konuda kesin açıklamalar yapılmış değil. Telefonun sınıfını düşünecek olursak, güncellemeler gelecektir.

Performans Değerleri

Honor Magic 2 akıllı telefonlarının fiyatlarına ve çıkış tarihi bilgilerine geçmeden önce bu modelin performans durumlarından da söz edelim. Honor Magic 2 akıllı telefonlarının içerisinde bahsettiğimiz gibi Kirin 980 işlemcileri kullanılıyor.

Kirin 980 işlemcileri, performans testlerinde farkını ortaya koymuş olan işlemcilerden bir tanesi. Diğer amiral gemisi işlemci modellerinde olduğu gibi bu modelde de tek çekirdek performansı değerleri ile çoklu çekirdek performans değerlerine bakılıyor.

Yapılan değerlendirmeye baktığımız zaman ise tek çekirdek skorunun 3316 olduğunu görüyoruz. Oldukça başarılı bir değer olan tek çekirdek performansının çoklu çekirdek performansı kısmında ise çok daha fazla dikkat çektiğini söylemek gerekiyor. Çoklu çekirdek puanı kapsamında 9534 puan alındığı görülüyor. Bu değerler oldukça yüksek bir performans aralığı sunulduğunun da en büyük göstergelerinden.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Honor Magic 2 akıllı telefonlarının çıkış yapacağı ülkelerin sınırlı olduğunu belirtelim. Geçtiğimiz ay sonu itibariyle satışa çıkan akıllı telefonların, başta Çin pazarına giriş yaptığı açıklandı. Bunun dışında birkaç ülkede daha satışa çıkan akıllı telefonların, ülkemiz satışlarının ise yapılması beklenmiyor. En azından resmi olarak ülkemizde bu modelin satışa çıkmayacağı düşünülüyor. Fakat yurt dışından Honor Magic 2 akıllı telefonlarını almak mümkün olabilecek.

İlerleyen dönemlerde satış durumları için bir değişiklik olup olmayacağını ise bilmek oldukça zor. Fiyat kısmında ise farklı seçenekler söz konusu. 6 GB RAM bellek kullanan ana model 545 dolar başlangıç fiyatına sahip.

Telefonların 8 GB RAM bellek kullanan ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyonunun ise 616 dolar olduğu açıklandı. Yine 8 GB RAM bellek kullanan ancak 256 GB depolama alanına sahip olan model için fiyat 688 dolar ve son olarak 512 GB depolama alanı sunan model için fiyat ise 831 dolar olarak açıklandı. Dediğimiz gibi bu modelin doğrudan ülkemizde satışa çıkması beklenmiyor. Bu nedenle ülkemiz fiyatları konusunda net bilgi yok.

Honor Magic 2 Alınır Mı?

Tüm özelliklerden, tasarım kısmından ve yeni akıllı telefonların teknik detaylarından söz ettik. Tüm özellikleri değerlendirdiğimiz zaman Honor Magic 2 akıllı telefonlarının çok iddialı seriler olduğunu söyleyebiliriz. Kızaklı yapıyla beraber gelmesi, ön kamera ve arka kamera kısmında çoklu kamera sistemini kullanması gibi artıları bulunan akıllı telefonun da amiral gemisi özellikleriyle beraber dikkat çektiği görülüyor.

Tasarımı ve teknik özellikleri düşünüldüğünde, fiyatın da oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tek olumsuz yan bu modelin doğrudan ülkemizde satışa çıkmaması gibi gözüküyor. Gönül rahatlığı ile tercih edilebilecek üst segment bir akıllı telefon.