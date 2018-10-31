Bir süredir iddiaları gündemde olan ve sürekli olarak sızıntı haberlere gelmeye başlayan yeni Honor akıllı telefonları, sonunda ortaya çıktı. Honor Magic 2 adıyla gelen yeni akıllı telefonların başta tasarımı olmak üzere, teknik özellikleri ve kamerası da bir hayli ses getirecek gibi duruyor. Kızaklı yapıda akıllı telefonlara yeni bir alternatif olarak eklenen Honor Magic 2 modelinin fark yaratan özelliklerinden söz edelim. Bakalım yeni akıllı telefonda nasıl bir sistem gördük ve beklentiler ne kadar karşılanmış oldu?

Honor Magic 2 Tasarımı

Tasarım kısmında beklentileri karşılayan bir akıllı telefon sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Tamamen ekrandan oluşan ve kavisli kenarlara sahip olan bir ön yüzden söz ediyoruz. Kamera alanı için bile özel bir yer ayırmayan Honor Magic 2, ön kameraları telefonun hemen altında yer alan kızak içerisine yerleştirmiş durumda. Kızak kısmını indirdiğiniz zaman karşınıza 3 kamera geliyor.

Ana ön kameranın dışında iki adet 3D kameranın bulunduğu ön kamera sistemi, arka bölümde de 3 kamera ile destekleniyor. Arka kısımda da değişken renk sisteminin dikkat çektiğini ve köşeye konumlandırılmış olan üst üste sıralı üç kamerayı gördüğümüzü ekleyelim.

Honor Magic 2 Ekran

Honor Magic 2 ekranı oldukça dikkat çekici. Oldukça yüksek bir ekran gövde oranına sahip olan seri, 6.39 inçlik bir panelle dikkat çekiyor. 2340 X 1080 piksel değerinde çözünürlük değeri sunan akıllı telefonların, AMOLED ekran teknolojisinde ve 19.5:9 ekran oranın da olduğunu da ekleyelim. Ayrıca ekranda gömülü parmak izi sistemleri de yine dikkat çeken kısımlar arasında yer almakta.

Honor Magic 2 Teknik Özellikler

Teknik kısımda da amiral gemisi modelleriyle yarışan bir seri söz konusu. 7 nm üretim sürecinden geçmiş olan Kirin 980 işlemcilerini kullanan yeni akıllı telefon, Mate 20 serisinde gördüğümüz performans değerini sunabiliyor.

ARM Mali G76MP10 grafik biriminin kullanıldığı Honor Magic 2, iki farklı RAM bellek seçeneğiyle geliyor. İlk seçenekte 6 GB RAM bellek miktarı sunuluyor. İkinci modelde ise 8 GB RAM bellek miktarı sunulmakta. Depolama alanında da 128 GB ile 256 GB seçenekleri var.

Kameralar

Honor Magic 2 modellerinin kamerası kısmında ise rekora gidilmiş. Bu modelde 6 adet kamera bulunuyor. Ön kısımda 3 adet kamera sunan telefon, 16 MP f/2.0 diyafram açıklıklı bir ana ön kamera sunuyor.

Bunun yanında 2 MP + 2 MP değerinde 3D yüz algılama sistemine sahip olan çift kamera bulunuyor. Arka kısımda ise yine 3 kamera var. 16 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı bulunan bir kamera, 24 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan RGB kamera ve 16 MP f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan monochrome kamera bulunuyor.

40W hızlı şarj destekli 3500 mAh değerinde bataryası, Bluetooth 5.0 desteği gibi desteklerle öne çıkan modelin fiyatları da açıklandı.

8 GB, 512 GB depolama alanlı – 831 dolar

8 GB, 256 GB depolama alanlı – 688 dolar

8 GB, 128 GB depolama alanlı – 616 dolar

6 GB RAM bellekli model – 545 dolar