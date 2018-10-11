Honor Magic 2 Reklam Videosu Yayınlandı

Huawei IFA 2018’de Honor Magic 2 kızaklı telefon reklamını yaparak yıl sonunda piyasaya süreceğine dair söz verdi. 31 Ekim tarihinde açıklama yapılacağını telefon afişinde belirtiyorlar.

Videoda Çin TV’sine yönelik bir reklam yapıldığını görebiliyoruz. Ancak yeni çıkacak olan telefon hakkında daha fazla bilginin sosyal medya üzerinde verilmesi için biraz beklememiz gerekecek.

Video şuan için ayrıntılı bilgi vermiyor. Fakat Ekim ayının sonlarına doğru daha ayrıntılı bilgiler vereceklerini tahmin ediyoruz. Videoda gösterilen temel tasarım özelliklerinden birisi flaşla birleştirilen dikey çift kamera kurulumuna sahip arka panelin olmasıdır. Ayrıca parmak izi okuyucusu göremiyoruz.

Honor’un yeni çıkacak olan bu akıllı telefonu için TENAA‘nın liste hazırlamasını bekliyoruz.