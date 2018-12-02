Resmi olarak ülkemizde de faaliyet gösteren Honor, telefon envanterini bir hayli genişletmeye başladı. Huawei çatısı altında yoluna devam eden marka, sürekli yeni akıllı telefonlar tanıtıyor ve artık uygun fiyatlı serilere ek olarak amiral gemisi akıllı telefon modelleri de satışa çıkıyor. Amiral gemisi modeli olmasının yanında kızaklı akıllı telefon tasarımıyla beraber gelmesiyle ünlenen modellerden biri Honor Magic 2 için de bu durum geçerli.

Çok dikkat çekici özelliklere sahip olan amiral gemisi akıllı telefon modelinin, ülkemizde satılıp satılmayacağı konusu ise tam bir soru işareti haline gelmişti. İşte son gelen haberler bu soru işaretini ortadan kaldırmış oldu.

Honor Magic 2 Türkiye’de Satılmayacak

Firmaya ardı ardına gönderilen global pazarda satış sorularına cevap geldi. Firma yetkilileri tarafından yapılan paylaşımda Honor Magic 2 modelinin sadece Çin’e özel bir model olacağı belirtildi.

Çin dışında Honor Magic 2 akıllı telefonları almak mümkün olmayacak. Bu modelin sadece ülkemiz değil, Avrupa pazarında da global pazarda da satışa çıkmayacağını ekleyelim. Yani telefonların resmi olarak değil ancak farklı firmalar aracılığıyla gelmesi de pek mümkün değil gibi gözüküyor.

Farklı firmalar üzerinden satışlar yapılsa bile dil desteğinin verilmesi kısmında sorunlar yaşanacak. Şu an için Honor Magic 2 akıllı telefonları için bu durum geçerli olacak gibi gözüküyor. Yeni akıllı telefonların ilerleyen dönemlerde global pazarda satılması durumunun olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Böyle bir ihtimal olsa bile bu sürenin bir hayli uzun olması bekleniyor. Amiral gemisi modelinin Çin pazarının içerisinde tutulması nasıl tepkilere neden olacak şu an için bilmek zor. Honor Magic 2 akıllı telefonlarının durumu hakkında yeni bir açıklama yapılacak olursa, sitemizden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.