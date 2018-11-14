Ekim ayı sonunda piyasaya sürülen Honor Magic 2 amiral gemisi akıllı telefonu, EMUI 9.0 arayüzü ile kutusundan çıkmıştı. Ancak cihaz henüz piyasaya sürülmeden öncesinde üretici, gelecekte telefonun yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olacağını ve bunun bir güncelleme ile geleceği konusunda kullanıcılarını uyarmıştı.

Bugün, Honor bu güncellemeyi dağıtma sürecini resmen başlatmış oldu. Kullanıcı arayüzünün henüz tam anlamıyla değişmemesine rağmen, isim olarak EMUI 9.0‘dan Magic UI 2.0‘a dönüşmüştür. Görünüşe göre, Honor arayüz değişikliklerini yavaş yavaş yapacaktır.

Magic UI 2.0 beraberinde yapay zekaya odaklanan bir arayüz, yeni bir renk şeması, yeni etiketler ve fontlar getiriyor. Bunlar genel olarak EMUI 9.0 ile arasındaki farklar bütünüdür. Güncelleme ayrıca Kasım ayı güvenlik yamaları içermektedir.

Bu yeniden yapılandırma güncellemesi Honour Magic 2 amiral gemisinin diğer telefonlarda bulunan EMUI 9 arayüzünden farklı bir yön alabileceği anlamına gelse de kesin olarak birşey söyleyemeyiz. Sadece Magic 2 arayüzüne ait bir kaç yazılım özelliğide bulunmaktadır. Bu özellikler arasında YoYo ve eş zamanlı aramanın yanı sıra sesli çevirilerde bulunmaktadır. Fakat yazılımı şimdilik EMUI 9’dan ayırt etmek oldukça zordur. Güncelleme boyutu ise 214 MB’dir.

En yeni Magic UI 2.0 yapılandırması şu anda bir güncelleme olarak sadece Honor Magic 2’ye gelmektedir. Henüz almadıysanız, bölge bölge farklı şekilde yayınlanabiliyor olabiliyor.