Huawei önümüzdeki çarşamba Honor Magic 2 tanıtım etkinliği düzenleyecek. Huawei’nin alt markası Honor mavi ve kırmızı renk çeşitlerini, ön ve arka tasarımlarında kullanılan özelliklerini daha önceden paylaşmıştı. Bugün resmi olmayan kaynaklardan Honor Magic 2 yeni teknik çizimleri ortaya çıktı. Yeni teknik çizimler ayrıca daha önceden gördüğümüz diğer renk çeşitlerine ek olarak Gümüş (Silver) modelinin görünümünü de sergiliyor.

Teknik çizimler sayesinde Honor Magic 2’nin yeni kızaklı tasarımı da gözler önüne seriliyor. Telefonun arka paneli dikey olarak dizayn edilmiş üçlü kamera ünitesine sahiptir. Üçlü kameranın yanında ayrıca “AI Vision” desteği de belirtilmiş.

Honor Magic 2 ekranını çevreleyen çerçeveler oldukça dardır, ve bu da telefonun etkileyici bir ekran alanı sunacağını gösterir.

Görüntülerden biri Magic 2 akıllı telefonun ince profilini sergiliyor. TENAA listesine göre telefonun kalınlığı 8.3mm olacak. Yakın geçmişte ortaya çıkan sızdırılmış bir video telefonun daha önce belirtilen renk modellerinden ayrı olarak Siyah seçeneğine sahip olacağını belirtti.

Honor Magic 2 1 - 6

Honor Magic 2 tüm özellikleriyle TENAA listesinde çok önceden açıklanmıştı. 2340×1080 piksel tam HD çözünürlük sunan 6.39 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bir ekran parmak izi okuyucusu ve Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenecek. 3,000mAh bataryadan da güç alıyor olacak.

Honor Magic 2 kızaklı tasarımı 3D yüz tarama ve AR gibi özellikleri de destekliyor olacak. 20 megapiksel+2 megapiksel ToF kameralar ile birlikte 16 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak.

Telefonun arka tarafında 16 megapiksel+20 megapiksel+16 megapiksel üçlü kamera sistemi bulunuyor. Magic 2 EMUI tabanlı Android 9 Pie OS ile gelecek. Magic 2’nin 128 GB ve 256 GB depolama sürümlerinin 6 GB ve 8 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Akıllı telefonun fiyatlandırmasına dair şuan herhangi bir detay bulunmuyor.