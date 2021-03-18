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Honor Magic 3, Snapdragon 888 İşlemciye Sahip Olacak!

Ayşen Sıla

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Honor V40 Lite

Honor’un bu yıl Magic serisi için yeni bir telefon yayınlamayı planladığı biliniyor. Daha önceki raporlar, bu yeni modelin katlanabilir bir akıllı telefon olacağını ortaya koymuştu. Şimdi daha fazla ayrıntı ortaya çıktı ve Magic serisinde değil iki modelin Magic 3 ve Magic X olarak adlandırıldığını ortaya çıkardı.

Bugün erken saatlerde yayınlanan bir tweet’e göre, Honor’un yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonları arasında Honor 40 serisi, Magic 3 ve Magic X yer alıyor. Honor 40 serisinin bu yazın sonlarında çıkacağını zaten biliyoruz. Ancak yeni Magic serisi telefonların resmi adlarını ilk defa gördük.

Ayrıca, Magic 3’ün bir Snapdragon 888 işlemciye, klasik bir Magic tasarımına ve tek bir deliğe sahip olacağı da otaya çıktı. Telefonun bu yılın Temmuz ayında satışa sunulması bekleniyor.

Honor V40 Lite ic

Magic 3’ün normal bir tasarıma sahip olduğuna inandığımız için, Magic X’in katlanabilir telefon olacağını varsayıyoruz. Ne yazık ki, bilgi Magic X’in hangi işlemciye sahip olacağını veya hangi katlanabilir tasarımı benimseyeceğini açıklamıyor.

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