Honor Magic Watch 2 Teknik Çizimleri Ortaya Çıktı!

Önceki Honor Magic Watch'ye benzer tasarıma sahip olan Honor Magic Watch 2'nin teknik çizimleri, tasarımın her açısına detaylı olarak bakmamıza olanak sağlıyor...

Huawei’nin alt markası Honor, 26 Kasım’da Honor V30 ve V30 Pro akıllı telefonlarıyla birlikte Honor Magic Watch 2 adında yeni bir akıllı saati tanıtması bekleniyor. Kısa bir süre önce cihazın resmi sızdırılmıştı.

Bugün ise söz konusu cihazın daha fazla teknik çizimi ortaya çıktı. Teknik çizimler, tasarım açısından nelere sahip olacağımızı ortaya çıkardı. Görüntüler, yaklaşmakta olan akıllı saati hemen her açıdan gösteriyor.

Yaklaşan akıllı saatin tasarımı, önceki modele çok benzer görünüyor. Kadranın sağ üst köşesindeki harfler Kırmızı’dan Beyaz’a dönüştürüldü. Cihazdaki önyükleme logosunun yerine Honor marka logosu geldi.

Dolayısıyla tasarım açısından, çok fazla bir yenilik elde etmeyeceğiz. Raporlara göre, bir dokunmatik ekran desteği ile birlikte, şirketin akıllı saati için yeni bir kontrol sistemi ile gelmesi bekleniyor. Ancak bununla ilgili detaylar bilinmemektedir.

Honor Magic Watch 2’nin, daha iyi performans ve daha hızlı bir Bluetooth bağlantısı sunmasına yardımcı olması için Kirin A1 yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor. Şu anda, saatin özellikleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor.

Orijinal Honor Watch Magic, 326 ppi piksel yoğunluk sunan, 390×390 piksel ekran çözünürlüğüne sahipti. 1,2 inç HD AMOLED ekran ile donatılmıştı. Donanım olarak cihaz, 16 MB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birlikte bir ARM M4 yonga seti ile çalıştırılıyor. Yeni saat ile yeni bilgiler için bizi takip edin…