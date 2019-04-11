Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Honor MagicBook 2019 Özellikleri Belli Oldu!

Honor MagicBook 2019 Özellikleri Belli Oldu!

Honor, ilgi çekici telefonlarının yanı sıra Honor MagicBook 2019 ile bilgisayar dünyasında da isim yapacak gibi duruyor....

By Muhammed Arslan

-

1
0
Honor MagicBook 2019 Özellikleri Belli Oldu!

Birkaç gün önce Honor 20i akıllı telefonunun ve MagicBook 2019 notebookunun 17 Nisan’da tanıtılacağı gündeme gelmişti. Gelecek hafta piyasaya sürülmeden önce MagicBook 2019 resmi Huawei / Honor çevrimiçi mağazası Vmall’da yer aldı.

Vmall’da yer alan cihaza ait bazı özellikler de netlik kazandı. Orijinal MagicBook geçen yıl 19 Nisan’da tanıtıldı. 14 inçlik bir ekran, 8. nesil bir işlemci ve NVIDIA GPU‘yu içeriyordu. Daha sonra Mayıs ayında bir AMD Ryzen sürümü ve Temmuz ayında da Intel ve AMD sürümlerinde de kullanılabilen bir dokunmatik ekran sürümü piyasaya sürüldü.

MagicBook 2019 için Honor, AMD’nin Ryzen 5 3500U işlemcisini kullanıyor. Dizüstü bilgisayar iki farklı modelde geliyor: 8GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama. Alıcılar, Glacier Silver ve Starry Sky renk seçenekleri arasında seçim yapabilecek.

Ne yazık ki, sadece 512GB versiyonunda iki renk seçeneğine sahip olacak gibi görünüyor. 256GB sürümü yalnızca Glacier Silver’de mevcut olacak. Listelenen sadece iki renk çeşidi olmasına rağmen bu durum değişebilir.

Tasarıma gelince, çok fazla değişiklik olmadığı görülüyor. Çerçeveler aynı kalınlıkta görünüyor ve kasası da geçen yılın modeliyle aynı konumda. Hoparlörler hala klavyenin üzerinde yer alıyor, ancak şimdi dört tane var.

KaynakVmall
Önceki İçerikOppo Reno Elden Çekim Görüntüleri Paylaşıldı!

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Excalibur G900 Özellikleri

8. Nesil Intel Core i7 8750H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2080 MaxQ 8GB GDDR6 256 Bit ekran kartı ile Excalibur G900 kod adlı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklıkları Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beats, yeni bir kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro 'yu tanıttı. 250 dolardan başlayan fiyatı ile Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak. Powerbeats Pro tamamen kablosuz...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung 5G Destekli Yonga Setleri Üzerinde Çalışıyor!

Yeni mobil bağlantı ağı 5G trendi hızla ilerliyor ve neredeyse teknoloji sitelerinin çoğunda 5G haberlerini görüyoruz. Buna karşılık Samsung, en yeni premium mobil cihazlar...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lexar Dünyanın En Hızlı 1TB SSD’sini Tanıttı!

Ürettiği son derece hızlı veri akışı sağlayan Flash bellekleri ile tanınan Lexar, yeni bir taşınabilir SSD tanıttı. SSD'nin en büyük özelliği dünyanın en hızlı...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen ay Galaxy Tab A 10.1 (2019) tabletini tanıtmasından sonra Samsung, sessizce Galaxy Tab A 8.0 (2019) sürümünü (SM-P205) tanıttı. 8 inçlik bir FullHD...
Devamını Oku
Karşılaştırma

Samsung Galaxy S10 Plus ve Huawei P30 Pro Karşılaştırması

Eğer Galaxy S10 Plus, 2019’un ilk sıradışı telefonu olarak kabul edilirse, Huawei yeni duyurduğu P30 Pro ile yılın en sıradışı telefonu olmak istiyor. Özellikle...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Oppo Reno Elden Çekim Görüntüleri Paylaşıldı!
Akıllı Telefon

Oppo Reno Elden Çekim Görüntüleri Paylaşıldı!