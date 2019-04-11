Honor MagicBook 2019 Özellikleri Belli Oldu!

Birkaç gün önce Honor 20i akıllı telefonunun ve MagicBook 2019 notebookunun 17 Nisan’da tanıtılacağı gündeme gelmişti. Gelecek hafta piyasaya sürülmeden önce MagicBook 2019 resmi Huawei / Honor çevrimiçi mağazası Vmall’da yer aldı.

Vmall’da yer alan cihaza ait bazı özellikler de netlik kazandı. Orijinal MagicBook geçen yıl 19 Nisan’da tanıtıldı. 14 inçlik bir ekran, 8. nesil bir işlemci ve NVIDIA GPU‘yu içeriyordu. Daha sonra Mayıs ayında bir AMD Ryzen sürümü ve Temmuz ayında da Intel ve AMD sürümlerinde de kullanılabilen bir dokunmatik ekran sürümü piyasaya sürüldü.

MagicBook 2019 için Honor, AMD’nin Ryzen 5 3500U işlemcisini kullanıyor. Dizüstü bilgisayar iki farklı modelde geliyor: 8GB RAM + 256GB depolama ve 8GB RAM + 512GB depolama. Alıcılar, Glacier Silver ve Starry Sky renk seçenekleri arasında seçim yapabilecek.

Honor MagicBook 2019 Özellikleri 1 - 6

Ne yazık ki, sadece 512GB versiyonunda iki renk seçeneğine sahip olacak gibi görünüyor. 256GB sürümü yalnızca Glacier Silver’de mevcut olacak. Listelenen sadece iki renk çeşidi olmasına rağmen bu durum değişebilir.

Tasarıma gelince, çok fazla değişiklik olmadığı görülüyor. Çerçeveler aynı kalınlıkta görünüyor ve kasası da geçen yılın modeliyle aynı konumda. Hoparlörler hala klavyenin üzerinde yer alıyor, ancak şimdi dört tane var.