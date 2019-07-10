Honor Magicbook Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Bugünün erken saatlerinde, Honor Başkanı Zhao Ming, Weibo üzerinden bir görüntü paylaşarak, yaklaşan cihazlar hakkında küçük bir ipucu verdi. Bu sayede Honor Magicbook’un son halinin nasıl göründüğünü öğreniyoruz. Cihaz, bu sefer son derece ince çerçevelere sahip!

Bununla birlikte yaklaşan Honor 9X akıllı telefonunun yanı sıra Honor TV‘nin de bir görünümü söz konusu. İlk olarak, yeni Honor Magicbook’a daha yakından bakalım çünkü burada değinilmesi gereken çok fazla ayrıntı var.

Öncelikle, cihazın ekranında yeni çok ince çerçeveler var. Görüntüde ön kamera da yok, bu da muhtemelen Honor’un dizüstü bilgisayarı açılır kameraya sahip olabileceği anlamına geliyor. Teknik özelliklere gelince, Intel i5-8265U’yu NVIDIA MX250 GPU’da, 8GB RAM ve 512GB SSD olması bekleniyor.

Ardından, Magicbook’un yanındaki masada oturan Honor 9X cihazı var. Honor 9X hakkında zaten çok şey duyduk, bu yüzden resim alacakaranlık renk şemasından başka pek bir şey ortaya çıkarmıyor. Honor 9X, 23 Temmuz’da piyasaya sürülmeye sürülecek. Oldukça dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Özelliklerin tam bir özetini burada bulabilirsiniz.

Son olarak köşede duran ve üzerine emoji eklnen Honor TV yer alıyor. Bir çıkartmayla engellenmiş olması, üzerinde hassas bir bilgi olduğu anlamına gelebilir. Bununla ilgili somut bir şey olmasa da, bir Honor TV çok ilginç özelliklerle de gelebilir.