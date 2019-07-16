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Honor MagicBook Pro Çerçevesiz Tasarımla Gelen İlk Bilgisayar Olabilir!

Honor, neredeyse yok denilebilecek çerçevelere sahip Honor MagicBook Pro adlı dizüstü bilgisayarına ait kısa bir tanıtım videosu yayınladı...

By Muhammed Arslan

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Honor MagicBook Pro Çerçevesiz Tasarımla Gelen İlk Bilgisayar Olabilir!

Huawei’nin alt markası Honor, yeni bir açıklama yaptı. Honor MagicBook Pro olarak adlandırılan yeni dizüstü bilgisayarını kısa bir süre sonra tanıtacak. Hatta cihazın tasarım özelliklerini gün yüzüne çıkaran bir tane de tanıtım videosu yayınladı.

Honor tarafından paylaşılan tanıtım videosu, cihazın tasarım açısından öncü olduğunu gösteriyor. Boydan boya ekran tasarımı, üst düzey performans ve daha hafif bir ağırlığa sahip olacağı iddia ediliyor. Video sadece cihazın tasarım konusunda özelliklerini açığa çıkarırken, teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi söz konusu değil.

Geçen ay, sızıntılar ve raporlar, MagicBook Pro’nun 16.1 inçlik bir ekranla geleceğini ve işlemci ve bellek yapılandırmasına bağlı olarak çok sayıda sürüme sahip olacağını belirtti. Raporlara göre isteğe bağlı bir Nvidia MX250 grafik kartı ile Intel Core i5-8265U işlemci ile tanıtılacak.

Cihazın 8GB RAM ve 512GB depolama alanı olmasını bekliyoruz. Cihaz ayrıca klavyenin her iki tarafında çift hoparlöre sahiptir. Ayrıca, önceki nesil modellerde gördüğümüze benzer şekilde, işlev tuşunun ortasına gizlenmiş bir web kamerası da vardır. Cihazdaki açma / kapama tuşu, ek güvenlik için parmak izi sensörünü de barındıracaktır.

Tanıtım videosu Çin şirketi tarafından yayınlanmış olsa da, resmi lansman tarihi, fiyatlandırma ve uygunluk bilgileri hakkında bilgi bulunmamaktadır. Şayet şirketin cihaz hakkında ipuçları vermeye başladığını varsayarsak, bu durum yakında netleşebilir.

KaynakYouTube
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