Honor MagicBook Pro için Beklenen Açıklama

Akıllı telefonlar bir yana, yavaş yavaş bilgisayar modelleri ve benzeri teknolojiler için yeni ürünler sunulmaya başlandığını görüyoruz. Hatta birçok akıllı telefon markasının bu alanda yeni ürünler sunmaya başladığını görüyoruz. Kısa süre önce Honor MagicBook Pro modelini tanıtan Honor modeli de bunlardan biri.

IFA 2019 etkinliğinin hemen öncesinde tanıtılan Honor MagicBook Pro, hem tasarım açısından hem de teknik özellikler bölümünde sunduğu ayrıcalıklar açısından bir hayli beğenilmişti.

Yeni seri laptop modellerinin tanıtımının üzerinden belli bir süre geçmesinden sonra, yeni modellerin işletim sistemi için de açıklama geldi. Beklendiği gibi bu serinin içerisinde Windows işletim sisteminin kullanılması söz konusu olmayacak. Bu modelin içerisinde Linux işletim sistemini göreceğiz.

Honor MagicBook Pro İşletim Sistemi Açıklandı

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni modellerin içerisinde Linux Deepin işletim sistemine yer verilecek. Linux tabanlı işletim sisteminin en büyük avantajı ise belli başlı özelleştirmelere izin vermesi olacak.

Huawei Linux tabanlı işletim sistemi üzerinde belli başlı özelleştirmeler yaparak kendi kullanıcıları için kolay arayüze sahip olan bir sürüm sunacak. Deepin sürümünde yapılacak olan iyileştirmelerin neler olacağı ve özelleştirmelerin sınırının nasıl olacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen yeni modellerin Windows benzeri kullanışlı bir arayüze sahip olması sağlanacak.

Linux işletim sisteminin kullanılması, Honor MagicBook Pro satışlarında fiyat konusunda da ekstra bir avantaj sağlamış olacak. Yeni laptop modellerinin Windows işletim sistemi kullanan rakiplerine göre biraz daha düşük bir satış fiyatına sahip olduğunu göreceğiz.

İlk etapta tercih Linux işletim sisteminden yana kullanılmış olsa da bir sonraki nesillerde Harmony OS işletim sisteminin kullanılması beklentisi de var.

Zaten markanın Harmony OS işletim sistemi için laptop modellerini düşündüğü biliniyor. Yapılan açıklamalar da genelde bu yönde olmuştu. Akıllı telefonlardan çok, laptop modellerine uygun bir işletim sistemi sunulduğu konusunda açıklamalar yapılmıştı.

Kısa bir süre sonra Honor MagicBook Pro modellerinin yeni işletim sistemi sürümü ile güncellendiğini görmek mümkün olabilir. İlk etapta Linux kullanacak olan cihazlardan da söz edelim.

Huawei modelleri içerisinde Matebook X Pro, Matebook 14 ve 13 modellerinin satışa çıktığını ve Linux işletim sistemini aldığını görmemiz mümkün olacak. Bunun dışında yeni işletim sistemine geçiş sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmış değil.