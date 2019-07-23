Honor MagicBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, bugün düzenlediği etkinlikte Honor 9X ve Honor 9X Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Ek olarak şirket bir süredir hakkında sızıntı haberlerin bulunduğu Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayarını da tanıttı.

Honor MagicBook Pro, 1920×1080 piksel ekran çözünürlüğü, 16:9 en boy oranı ve %90 ekran oranı ile birlikte 16.1 inç tam ekran ile geliyor. Sadece 4.9 mm’lik sol ve sağ çerçevesi sayesinde, dizüstü bilgisayarın ana 15.6 inç notebooklardan daha kompakt olduğu iddia ediliyor.

Donanım olarak cihaz, önceki modelden %40 daha hızlı olduğu iddia edilen 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci tarafından destekleniyor. NVIDIA GeForce MX250 grafik kartının yanı sıra 8GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile birlikte geliyor.

Ayrıca gövdenin iç sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen ve hava akışını etkili bir şekilde dengeleyen ve fan gürültüsünü azaltmada yardımcı olan yedi dahili sıcaklık sensörü ile donatıldı.

Honor MagicBook Pro, tek bir şarjla yaklaşık 14 saat pil ömrü sağladığı iddia edilen 56Wh batarya ile birlikte geliyor. Maksimum 1733Mbps hıza sahip yerleşik çift antenli bir WLAN‘a sahiptir. Cihaz ayrıca Magic Link 2.0 bağlantısını, dokunmatik ekranı ve bu şekilde üst düzey birkaç özelliği destekliyor.

Tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı bir klavyeyle birlikte geliyor. Tuşa basıldığında çıkan orta tuşun içine gizlenmiş öne bakan bir kameraya sahiptir. Ayrıca tek dokunuşla ekran kaydı gibi işlevleri de destekler.

Fiyatlara gelince, Honor MagicBook Pro, Intel Core-i5 destekli model için 800 Dolar, Intel Core-i7 destekli model 900 Dolar olarak fiyatlandırılıyor. 16GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip üst seviye model Ağustos ayında satışa sunulacak.