Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Honor MagicBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor MagicBook Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Ultra ince çerçevelere ve eşsiz tasarıma sahip yeni MagicBook Pro nihayet tanıtıldı...

By Muhammed Arslan

-

2
0
Honor MagicBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor, bugün düzenlediği etkinlikte Honor 9X ve Honor 9X Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Ek olarak şirket bir süredir hakkında sızıntı haberlerin bulunduğu Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayarını da tanıttı.

Honor MagicBook Pro, 1920×1080 piksel ekran çözünürlüğü, 16:9 en boy oranı ve %90 ekran oranı ile birlikte 16.1 inç tam ekran ile geliyor. Sadece 4.9 mm’lik sol ve sağ çerçevesi sayesinde, dizüstü bilgisayarın ana 15.6 inç notebooklardan daha kompakt olduğu iddia ediliyor.

Donanım olarak cihaz, önceki modelden %40 daha hızlı olduğu iddia edilen 8. nesil Intel Core i7-8565U işlemci tarafından destekleniyor. NVIDIA GeForce MX250 grafik kartının yanı sıra 8GB RAM ve 512 GB SSD depolama ile birlikte geliyor.

Honor MagicBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Ayrıca gövdenin iç sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen ve hava akışını etkili bir şekilde dengeleyen ve fan gürültüsünü azaltmada yardımcı olan yedi dahili sıcaklık sensörü ile donatıldı.

Honor MagicBook Pro, tek bir şarjla yaklaşık 14 saat pil ömrü sağladığı iddia edilen 56Wh batarya ile birlikte geliyor. Maksimum 1733Mbps hıza sahip yerleşik çift antenli bir WLAN‘a sahiptir. Cihaz ayrıca Magic Link 2.0 bağlantısını, dokunmatik ekranı ve bu şekilde üst düzey birkaç özelliği destekliyor.

Honor MagicBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı bir klavyeyle birlikte geliyor. Tuşa basıldığında çıkan orta tuşun içine gizlenmiş öne bakan bir kameraya sahiptir. Ayrıca tek dokunuşla ekran kaydı gibi işlevleri de destekler.

Honor MagicBook Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Fiyatlara gelince, Honor MagicBook Pro, Intel Core-i5 destekli model için 800 Dolar, Intel Core-i7 destekli model 900 Dolar olarak fiyatlandırılıyor. 16GB RAM ve 1 TB depolamaya sahip üst seviye model Ağustos ayında satışa sunulacak.

25,655BeğenenlerBeğen
57,125TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikSamsung Galaxy Note 10 ve Note10 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

İlgili Haberler

Teknoloji Haberleri

Huawei Nova 5i Pro Selfie Çekimleri Yayınlandı!

Kısa bir süre önec SPN-AL00 / SPN-TL00 model numarasına sahip yeni bir Huawei telefonu, Çin’in TENAA telekom veritabanında ortaya çıktı. Listede tüm teknik özellikleri...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Oppo Katlanabilir Akıllı Saat için Patent Aldı!

Katlanabilir akıllı telefonlar henüz seri üretime başlamasa da, popülerlik konusunda hız kazanmaya başladı. Hatta Samsung’un Galaxy Fold, Huawei Mate X, Xiaomi’nin ve diğer bir...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

TikTok için Yeni Güncellemeler Yolda

Sosyal medya uygulamaları aldı başını gitti. Mevcut sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayılarına baktığımız zaman yeni rekorlara ulaşıldığını görüyoruz. Hal böyle olunca sürekli yeni alternatif...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Windows Defender Değişikliğe Gidiyor

Casus yazılımlara karşı aldığı önlemlerle bir hayli konuşulan Windows, son olarak Windows 10 işletim sisteminde çok daha geliştirilmiş güvenlik önlemlerine yer vermişti. Microsoft bu...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

5G Talepleri, 5-nm Yonga Setlerinin Seri Üretimini Hızlandırıyor!

Devir artık 5G devrine doğru gitmeye başladı. Bir zamanların 3G'si, yakın zamana kadar 4 ve 4.5G'nin ardından artık dünya 5G dalgası ile yeniden şekilleniyor....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

ABD Huawei Patentlerini Sonlandırmak için Yeni Bir Tasarı Sunmaya Hazırlanıyor!

Patentler, herhangi bir teknoloji şirketi için en büyük yaklaşımlardan birisidir. Gelecek konusundaki planları güvence altına alır. Geçen ay Huawei, Verizon'dan çaldığı düşünülen 230'dan fazla...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here


En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.