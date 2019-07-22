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Honor Magicbook Pro’nun Yeni Tanıtım Afişleri Yayınlandı!

Muhtemelen daha güçlü bir performansa odaklanan yeni bir Magicbook olan Honor Magicbook Pro, yakın zamanda tanıtalacak....

By Muhammed Arslan

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Honor Magicbook Pro'nun Yeni Tanıtım Afişleri Yayınlandı!

23 Temmuz’da, Honor yeni bir ürün lansmanı konferansı düzenleyecek. Etkinlikte Honor 9X, bir Honor SmartTV ve yeni bir Magicbook da dahil olmak üzere farklı kategorilerde ürünler göreceğiz. Bu gruptan, şaşırtıcı bir şekilde hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz şey yeni Magicbook.

Genel olarak sızan bilgiler cihazın sadece görünümü bizlere sunuyor. “Şu özellik var” diye söyleyebileceğimiz resmi bir bilgi yok. Yine aynı şekilde şirket Magicbook Pro’nun eşsiz tasarımını sunan bir tanıtım afişi yayınladı.

Öncelikle, yeni Magicbook’un Honor Magicbook Pro olarak adlandırılacağına dair resmi bir onay aldık. Bu, Magicbook’un gerçekten yeni bir tekrarı değil, muhtemelen daha güçlü bir performansa odaklanan yeni bir Magicbook serisi olduğu anlamına geliyor.

Honor Magicbook Pro'nun Yeni Tanıtım Afişleri Yayınlandı!

Honor ayrıca, Magicbook Pro’nun “sınırsız tam ekran, yüksek performans ve ince kenarlı” olduğunu iddia ediyor. Bunun küçük çerçeveli ekrana ve yeni bir yonga seti + GPU donanımına işaret ettiğini varsayabiliriz.

Honor Magicbook Pro'nun Yeni Tanıtım Afişleri Yayınlandı!

Honor MagicBook Pro’nun% 100 sRGB geniş renk gamı ​​ile IPS FHD 16 9 ekrana sahip olacağını da öğrendik. %100 sRGB geniş renk gamının avantajı, ekranı daha canlı hale getirmesinin yanı sıra renkleri daha doğru şekilde üretmesine yardımcı olmasıdır. Bir IPS paneli olması da oldukça iyi görüş açıları kazandıracak.

Bazı sızdıran özellikler de Honor MagicBook Pro’nun temel sürümünün bir Intel i5-8265U işlemci ve bir NVIDIA MX250 GPU ile donatılacağını iddia ederek ortaya çıktı.

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