Honor MagicWatch 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei ve Honor akıllı saat alanında kendisini göstermeye başladı. İlk olarak Huawei akıllı saat modelleri için bir yenileme yapıldığını görmüştük. Huawei Watch GT 2 akıllı saat modelinin tanıtılması ve pazara sunulmasının ardından şimdi ise Honor MagicWatch 2 modelinin tanıtımı yapıldı. Honor V30 akıllı telefonlarının tanıtımından sonra, yeni akıllı saatler de ortaya çıktı.

Amiral gemisi akıllı saat modellerinden biri olacağını gördüğümüz Honor MagicWatch 2 modeli için ortaya çıkan detaylarda beğeni toplayacak cinsten. Saatlerin özellikleri ve fiyatlarından söz edelim.

Honor MagicWatch 2 Tasarımı

Yeni akıllı saat modelinde yine tam dairesel tasarım kullanılmakta. Tıpkı Huawei Watch modelinde olduğu gibi dairesel bir ekran tasarımı kullanan akıllı saat, bu yönüyle Watch GT 2 modeline benzer bir tasarımla geliyor. 361L paslanmaz çelik kasaya sahip olan serinin, 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutu bulunuyor.

Ekran Özellikleri

Ekran özellikleri kısmında iki farklı seçenek var. 46 mm kasa boyutuna sahip olan akıllı saat versiyonunda 1.4 inç ekran bulunuyor. 326 PPi piksel yoğunluk değerine sahip olan saatin 454 X 454 çözünürlük değeri bulunuyor.

42 mm kasa boyutu bulunan modelde ise 1.2 inçlik bir ekran sunuluyor. Bu modelin çözünürlük değeri ise 390 X 390 piksel olarak açıklandı.

Teknik Özellikler

Honor MagicWatch 2 akıllı saatleri, Watch GT 2 modelinin teknik özelliklerini yansıtıyor. Yeni akıllı saat içerisinde Kirin A1 işlemcileri yer alıyor. Watch GT 2 modelinde yer alan Kirin A1 işlemcilerinin aynısını kullanan akıllı saat depolama alanı kısmında ise 2 ve 4 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak. Yaklaşık 400-500 müzik depolama kapasitesi bulunan serinin, 15 farklı spor modunu desteklediğini görmekteyiz.

Anlık nabız takip özelliği, düzensiz nabız tespitinde bildirim gösterme özellikleri uyku takip özelliği gibi özellikleri de bulunan akıllı saatin, yüzme için artı özelleştirmeleri de bulunmakta. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan seri, gerçek anlamda yüzme takibi yapılması adına kulak sayısını ölçebiliyor ve yüzme mesafesini hesaplayabiliyor.

Başarılı serinin 42 mm kasalı olan serinin fiyatı ise 155 dolar olarak açıklandı. 46 mm Honor MagicWatch 2 fiyatı 170 dolar, keten kahverengi ve Sakura altın modelleri ise 200 dolar olarak açıklandı. Satışların başlaması için 12 Aralık tarihini beklemek gerekiyor. Ülkemizde de satılacak olan modelin, ülkemize ne zaman geleceği ise açıklanmadı. Muhtemelen yeni yılda satışlar başlayacaktır.