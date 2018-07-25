Huawei markasının altında çalışan markalardan biri olarak karşımıza çıkan Honor, birçok yeni akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni seri akıllı telefonların tanıtımıyla beraber ilgiyi üzerine çekmeye devam edeceğini düşündüğümüz Honor, uygun fiyatlı akıllı telefonları ve akıllı telefonlarına özel teknolojilerle beraber yoluna devam edecek gibi gözüküyor. Markanın yeni seri akıllı telefonlarından birisi de Honor Note 10 modeli olacak.

Beklentilere göre oldukça geniş ekranlı bir akıllı telefon modeli olacağı söylenen Honor Note 10 modeli için belli başlı detaylarda ortaya çıkmış durumda. Telefonların son olarak TENAA üzerinden kayıtları paylaşılmıştı. Sitemizde bu kayıtlara yer vermiştik. Şimdi ise Honor Note 10 modelinin henüz tanıtılmadan, kendi ülkesinin en büyük e-ticaret sitelerinden birinde satışa açıldığı ortaya çıktı.

Honor Note 10 Özellikleri Neler Olacak?

Yeni modelin satış sayfasının yayınlanmasıyla beraber, telefonun merak edilen tüm özellikleri de bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Tıpkı TENAA kayıtlarında paylaşılan özelliklere benzer özellikler kullandığı görülen akıllı telefonun, en çok dikkat çekecek kısmının ise ekranları olmasını bekliyoruz.

Öyle ki telefonun ekranı 6.95 inç olacak. Akıllı telefon alanında en geniş ekran boyutlarından biri olarak sunulmasını beklediğimiz ekranların, 18.5:9 oranında ve 2220 X 1080 çözünürlüğünde olması ise bir hayli ses getirecek. Bu modelin en büyük avantajı ise AMOLED ekran kullanması olacak.

Paylaşılan satış ilanlarında başka detaylarda ortaya çıkmış durumda. Buna göre yeni modelin içerisinde Kirin 970 işlemcilerini göreceğiz. 2.4 GHz hızında olan ve amiral gemisi modellerinde yer alan işlemciler, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek seçeneğiyle beraber desteklenecek.

Kamera kısmında ise 16 MP + 24 MP çift arka kamera kullanacağı ve 13 MP ön kamera kullanacağı görülen Honor Note 10, 9998 Yuan fiyatı ile satışa çıkarılmış gibi gözüküyor. Bu rakamın 1400 dolar seviyelerinde bir fiyata denk geldiğini de ekleyelim. Tabii ki resmi tanıtım olmadığı için henüz fiyatlar kesin fiyatlar değil.