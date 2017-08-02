Honor Note 9, 4.600 mAh Pil ve Çift Kamera ile Gelebilir

Huawei‘nin çevrimiçi alt markası için Honor 9‘dan sonra gelen şey, muhtemelen Honor Note 9‘dur – en azından geçen sene kendi öncüllerine, Honor 8 ve Honor 8 Note’a bakarsak bu kanıya varabiliriz. Honor 8 Note Ağustos 2016’da resmi olarak tanıtıldı. Belki de Honor Note 9‘un ilan edildiğini görme vakti geldi.

Yakında çıkacak olan cihazla ilgili ilk sızıntı bazı özellikleri gün yüzüne çıkartıyor olabilir. Çin’deki bir kaynak Honor Note 9‘un öncekilerden 100 mAh daha büyük bir pil, yani 4.600 mAh pil kullanacağını iddia ediyor.

Honor Note 9, başka bir cihazda henüz bulunmayan HiSilicon Kirin 965 yongasetiyle güçlendirilebilir ve 6GB RAM ile 64GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Telefon görünüşte arkasında iki adet 12 MP kamera ve yukarıda gördüğünüz görüntü ile gösterildiği iddia edilen bir “tam ekran” görünümüne sahip olacak. Samsung’un Infinity Display veya LG’nin G6’da da bulunan LG’nin Full Vision paneliyle kıyaslandığında bu ekranın kesinlikle “daha az” dolu olduğunu söyleyebiliriz. Honor Note 9’un eylül ayının ortalarında satışa sunulması bekleniyor.