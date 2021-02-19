Ana Sayfa Oyun Honor of Kings, En Çok Hasılat Yapan Mobil Oyun Oldu!

Honor of Kings, En Çok Hasılat Yapan Mobil Oyun Oldu!

Ayşen Sıla

-

0
honor of kings

Sensor Tower, geçtiğimiz günlerde Telegram’ın Ocak 2021’de en çok indirilen uygulama olduğunu gösteren araştırma verileri yayınladı. Araştırma şirketi, Ocak ayı için küresel olarak en çok hasılat yapan mobil oyunla ilgili verileri tekrar yayınladı. Gelir tahminleri, 1 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında App Store ve Google Play’den dünya çapında elde edilen verilerden derlendi ve brüt kullanıcı harcamasını temsil ediyor.

Veriler, Tencent’in Honor of Kings’in oyuncular tarafından harcanan 267,3 milyon dolarlık gelirle en çok kazanan olduğunu gösteriyor. Rakam, Ocak 2020’ye göre neredeyse % 22’lik bir büyümeyi temsil ediyor. Oyunun gelirinin büyük bir kısmının Çin’den geldiği ve Tayland’ın Ocak ayındaki oyunun gelirinin % 1’ine katkıda bulunduğu belirtiliuor.

honor of kings

İkinci en çok kazanan, oyun ise PUBG Mobile, yine Tencent tarafından dağıtılan başka bir oyun olan PUBG Mobile, Ocak 2020’ye kıyasla bir önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artışla 259 milyon dolardan fazla brüt gelir elde etti. PUBG Mobile’ın gelirinin yaklaşık % 60’ı oyunun Game For Peace olarak bilindiği Çin’deki oyunculardan geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri %9.8 katkıda bulundu.

Üçüncü en yüksek hasılat yapan oyun Sony’nin Aniplex’inden Fate/Grand Order iken dördüncü sırada miHoYo’dan Genshin Impact bulunuyor. İlk 5’i Roblox Corporation’dan Roblox oyunu tamamlıyor.

honor of kings

Konami’den Professional Baseball Spirits A, Ocak ayında en çok hasılat yapan ilk 10 mobil oyuna yeni girenlerden oldu. Unvan, Ocak 2020’ye göre üç kattan fazla artışla 112,5 milyon dolarla şimdiye kadarki en iyi ayını yaşadı.

31 Ocak 2021’e kadar, tüm oyuncu harcamalarını Japonya hesaba katarak, net gelir 1.3 milyar dolara ulaştı. Japon mobil oyun pazarının ne kadar kârlı kaldığının ve yayıncı Konami’nin bu alanda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı diyebiliriz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Oppo Find X3 Pro Önümüzdeki Ay Tanıtılacak!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, çıkardığı modeller ile akıllı telefon pazarındaki payını arttırmış durumda. Şirketin bu yıl ise pazarda ki payını daha fazla...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Galaxy S20 FE Tekrar One UI 3.1 Güncellemesi Almaya Başladı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda bütçe dostu amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S20 FE için Android 11 tabanlı One UI 3.1...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı modellerini küresel olarak satışa çıkarmayı hedefliyor. Şirketin şuan için üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi telefonu Mi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Yeni Infinix Note 10 Pro Geekbench’te Göründü!

Akıllı telefon pazarına yeni dahil olmaya çalışan Infinix, Çin merkezli bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Şirket daha önce birkaç model piyasaya sunmuştu ancak küresel...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Windows 10 Yeni Bir Güncelleme Daha Alacak!

Microsoft'un tüm dünyada kullanılan bilgisayarlar için ürettiği yazılımı Windows 10, yakında yeni bir büyük güncelleme daha almaya hazırlanıyor. Windows Servis ve Teslimat Başkan Yardımcısı...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014