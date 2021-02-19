Honor of Kings, En Çok Hasılat Yapan Mobil Oyun Oldu!

Sensor Tower, geçtiğimiz günlerde Telegram’ın Ocak 2021’de en çok indirilen uygulama olduğunu gösteren araştırma verileri yayınladı. Araştırma şirketi, Ocak ayı için küresel olarak en çok hasılat yapan mobil oyunla ilgili verileri tekrar yayınladı. Gelir tahminleri, 1 Ocak 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında App Store ve Google Play’den dünya çapında elde edilen verilerden derlendi ve brüt kullanıcı harcamasını temsil ediyor.

Veriler, Tencent’in Honor of Kings’in oyuncular tarafından harcanan 267,3 milyon dolarlık gelirle en çok kazanan olduğunu gösteriyor. Rakam, Ocak 2020’ye göre neredeyse % 22’lik bir büyümeyi temsil ediyor. Oyunun gelirinin büyük bir kısmının Çin’den geldiği ve Tayland’ın Ocak ayındaki oyunun gelirinin % 1’ine katkıda bulunduğu belirtiliuor.

İkinci en çok kazanan, oyun ise PUBG Mobile, yine Tencent tarafından dağıtılan başka bir oyun olan PUBG Mobile, Ocak 2020’ye kıyasla bir önceki yıla göre yüzde 26’lık bir artışla 259 milyon dolardan fazla brüt gelir elde etti. PUBG Mobile’ın gelirinin yaklaşık % 60’ı oyunun Game For Peace olarak bilindiği Çin’deki oyunculardan geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri %9.8 katkıda bulundu.

Üçüncü en yüksek hasılat yapan oyun Sony’nin Aniplex’inden Fate/Grand Order iken dördüncü sırada miHoYo’dan Genshin Impact bulunuyor. İlk 5’i Roblox Corporation’dan Roblox oyunu tamamlıyor.

Konami’den Professional Baseball Spirits A, Ocak ayında en çok hasılat yapan ilk 10 mobil oyuna yeni girenlerden oldu. Unvan, Ocak 2020’ye göre üç kattan fazla artışla 112,5 milyon dolarla şimdiye kadarki en iyi ayını yaşadı.

31 Ocak 2021’e kadar, tüm oyuncu harcamalarını Japonya hesaba katarak, net gelir 1.3 milyar dolara ulaştı. Japon mobil oyun pazarının ne kadar kârlı kaldığının ve yayıncı Konami’nin bu alanda ne kadar başarılı olduğunun bir kanıtı diyebiliriz.