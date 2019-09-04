Honor Play 3 Bugün Tanıtılıyor!

Honor, akıllı oyun telefonu serisine Honor Play 3 serisini ekleyerek, alanı biraz daha genişletecek gibi duruyor...

Honor bugün Çin’de Honor 20S akıllı telefonunu tanıtacak. Görünüşe göre bugün resmi olacak tek Honor telefonu bu olmayacak. Weibo sayesinde, Çin firması, Honor Play 3 serisini de bugün saat 19:00’da tanıtacağını açıkladı.

Honor, en yeni Honor Play 3 serisi hakkında herhangi bir ayrıntı yayınlamadı. Ancak, söylenti değirmeni, yeni serideki telefonlardan birinin Honor Play 3i telefonu olabileceğini düşünüyor. Seri aynı zamanda Kirin 970 destekli Honor Play akıllı oyun telefonun gelişmiş bir sürümü olabilir.

Belirttiğimiz gibi akıllı telefonlar hakkında şuanlık mevcut bir bilgi yok. Bunlardan Honor Play 3i’ye geri dönersek, TENAA’da kısa süre önce ortaya çıkan ASK-AL00x / TL00x telefonu olabilir.

Honor ASK-AL00 / TL00 akıllı telefonu, delik ekranı bulunan 6.39 inç ekrana sahip. 720 x 1560 piksel HD+ çözünürlüğünü destekliyorr. Cihaz, 4.000mAh batarya ile donatılmıştır. Telefonun 3C listesi, 10W şarj için destek taşıyacağını ortaya koydu. Kirin 710 yonga seti olduğuna inanılan 2,2 GHz sekiz-çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 4 GB ve 6 GB RAM sürümlerinde ve 64 GB ve 128 GB gibi depolama seçeneklerinde piyasaya da yer edinebilir.

Telefonun arka panelinde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 8 megapiksellik öne bakan bir kameraya sahip olabilir. Aygıtta parmak izi tarayıcı yok. Android 9 Pie OS ile çalışıyor.