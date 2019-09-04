Honor Play 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Huawei‘nin alt markası Honor, Çin’de Kirin 810 yonga setine sahip Honor 20S modelini tanıttı. Birinci sınıf ola bu cihazının yanı sıra başka bir şaşırtıcı model daha tanıtıldı: Honor Play 3. Telefon premium özellikte, sağlam bir yapıya ve iyi özelliklere sahip.

Honor Play 3’ün ekranının sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran bir delik var. 6.39 inçlik boydan boya ekran tasarımı ile donatıldı. Delikli tasarımın kullanılması, çerçevelerin en iyi şekilde incelmesine ve cihazın %90’a kadar ekran oranına ulaşmasına yardımcı oldu. Arka panel, Son derece çekici bir gradyan tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Telefon 4GB / 6GB RAM ile eşleştirilmiş bir Hisilicon Kirin 710F yonga seti ile desteklenmektedir. Telefon 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca, 10W hızlı şarjı destekleyen 4000mAh batarya da mevcut.

Honor Play 3 1 - 3

Fotoğraf çekimi için Honor Play 3, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP derinlike sensörüne ek olarak birincil 48MP ana kamerayı barındırıyor. Telefon Android 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.1 ile kutudan çıkacak. Üstelik çift SIM yuvasına sahip. Telefon ayrıca Aurora Blue, Flame Red ve Black olarak da geliyor.

Fiyat açısından, 4GB + 64GB’lık sürüm 139 dolar, 4GB + 128GB’lık sürüm 181 dolar ve 6GB + 64GB’lık sürüm de 181 dolardır. Cihazın 17 Eylül’de 10.00’da satışa sunulması bekleniyor.