Honor Play 3e Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu ayın başlarında Honor Çin’de Honor Play 3 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bugün ise şirket telefonun mini bir versiyonu olan Honor Play 3e telefonunu tanıttı. Oldukça hoş bir tasarıma, bazı iyi özelliklere ve oldukça iyi fiyat etiketine sahip.

Teknik özelliklere gelince, Honor Play 3e kesinlikle bir bütçe telefonu diyebiliriz. 1520×720 çözünürlüğe sahip 5.71 inç ekrana sahip. Cihaz, MediaTek Helio P22 yonga seti, 2/3 GB RAM ve 32/64 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Cihaz için yeni ve büyük bir satış noktası, 512GB’a kadar kartları alan, genişletilebilir SD kart yuvası.

Kamera bölümünde, telefonda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik arka kamera ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, kutudan Android Pie tabanlı EMUI 9.1 ile çıkacak. Batarya cephesinde, telefon böyle bir orta sınıf telefon için fazlasıyla yeterli olan 3020mAh batarya ile çalışıyor.

Telefondaki bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, WiFi 802.11 b/g/n, GPS, GLONASS, 3.5mm ses girişi, çift SIM ve mikro USB bağlantı noktası bulunuyor.

Honor Play 3e, gradyan renkli tasarım kullanıyor ve üç renk seçeneğiyle geliyor – Siyah, Altın ve Mavi. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda, 2GB + 32GB olan Honor Play 3e 99 dolar, 3GB + 64GB ise 127 dolara satılıyor.