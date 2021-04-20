Honor Play 5T Life Resmi Olarak Piyasaya Sürüldü!

Honor, Huawei‘nin Google ürünlerinden yasaklanmasından sonra satılarak bağımsız bir şirket haline geldi. Şirket Huawei‘nin alt markası olarak iş yaptığı dönemde oldukça iyi modeller piyasaya sürmüştü. Bununla birlikte şirket satıldıktan sonra artık Google ürünlerinin yer alacağı yeni modeller üzerinde çalışmalar yapmaya başladı.

Şirketin ilk bağımsız çalışması olan Play 5T Life, bugün herhangi bir aksaklık ve lansman olmadan Çin pazarında listelenmeye başladı. Şirket bu ani piyasaya sürme işleminden sonra yüksek satış rakamları bekliyor mu bu henüz bilinmiyor. Ancak Çin pazarı oldukça kalabalık ve yoğun bir pazar olduğu için şirketin satış konusunda büyük bir kaygısı olmadığı aşikar durumda.

Play 5T Life‘a döndüğümüzde ise cihazın içerisinde 6 GB RAM kapasitesi ve MediaTek‘in Helio P35 yonga seti bulunuyor. Bununla birlilte cihazın 128 GB dahili depolama alanı 512 GB‘a kadar microSD kart desteği sunabiliyor. Telefonun ön tarafına baktığımızda ise 6.6 inç HD+ LCD bir ekran ve 8 Megapiksel selfie kamerasının olduğunu görüyoruz.

Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu güç düğmesini montelenmiş durumda. Cihazın sağ tarafında aynı zamanda güç tuşunu ve ses açıp kapa düğmelerini görebiliyoruz. Play 5T Life‘ın arka tarafında ise, 13 Megapiksel ana + 5 Megapiksel ultra geniş + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan kamer modülünün içerisinde tek bir LED Flaş bulunuyor.

Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 çalışan cihazın Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.1 ve altta USB-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Telefon 22 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Yeni model Mavi ve Siyah renk seçenekleri ve 200 dolar fiyat etiketiyle birlikte Çin pazarında ön siparişe sunulmuş durumda. Ana satış ise 27 Nisan‘da yapılacak. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.