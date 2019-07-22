Honor Play 8 Alınır Mı? Nasıl Bir Telefon?

Telefon dünyasında seçenekleri tartışmaya gerek yok. Artık akıllı telefonlarda sadece bir model üzerinden ilerlemek yanlış. Öyle ki artık sadece amiral gemisi akıllı telefon modellerini ya da belli başlı markaların akıllı telefon modellerini görmüyoruz. Bu duruma en iyi örneklerden birisi de Honor Play 8.

Huawei’nin alt markası olarak tanıtımı yapılan ve bu şekilde yaygınlaşan Honor markasının telefonu, bahsettiğimiz duruma en iyi örneklerden bir tanesi. Öyle ki söz konusu akıllı telefon modelleri, amiral gemisi bir akıllı telefon olmasa da veya çok yüksek özellikler barındırmıyor olsa da bir telefondan isteneni verme konusunda iddialı seriler arasında yer alıyor.

Özellikle tasarım kısmında sınıfının iyi akıllı telefonlarından birinden söz ediyoruz. Peki, gerçekten durum bu mu? Honor Play 8 akıllı telefonlarının özellikleri neler? Yeni akıllı telefonlar için merak edilen detaylar hangileri?

Tasarım kısmında gerçekten fark yaratan bir akıllı telefon mu söz konusu? Tüm bu sorulara cevap arayalım ve yeni akıllı telefon modelleri için detaylardan söz edelim.

Honor Play 8 Tasarımı Nasıl?

İddialı akıllı telefon modellerinden biri olan Honor Play 8 serisinin tasarımından başlamak gerekiyor. Tasarım kısmında iddialı bir akıllı telefon söz konusu ancak bulunduğu sınıfına göre dikkat çeken detaylar var.

Özellikle ekran tasarımı dikkat çekici. Yeni akıllı telefonların ekran kısmında su damlası çentik alanı sunduğunu görmekteyiz. Su damlası çentik alanının çerçevesiz akıllı telefon modellerine oldukça yakın bir tasarım sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Beklendiği gibi çok kalın çerçeveler ya da eski nesil akıllı telefonlarda gördüğümüz kalın hatların bulunduğu bir tasarım söz konusu değil.

Bunun yerine sadece alt kısımda ince bir çerçeve alanının sunulduğunu görmekteyiz. Alt kısımda sunulan çerçeve alanının içerisinde Honor yazısının yazdığını görüyoruz. Alt kısımda yer alan Honor yazısının, Huawei tarafından açıklanan parmak mesafesi alanı olarak sunulduğunu görmek mümkün oldu.

Eğlenceli bir ekran tasarımı sunan Honor Play 8 akıllı telefonlarının arka kapak tasarımı da dikkat çekici düzeyde. Yeni akıllı telefonların arka kapak kısmında tek bir kamera bulunuyor.

Oldukça geniş tek bir arka kameranın kullanıldığı akıllı telefonun kamerasının üst köşe kısmına konumlandırıldığını görmekteyiz. Bu kısmına önemi büyük. Öyle ki bu kısımda oldukça geniş bir de flaş ışığına yer verilmiş durumda.

Kameranın hemen altında yer alan flaş ışığının altında da Honor yazısının yer aldığını görmek mümkün oluyor. Bu alanın kamera alanı olarak ayrıldığını görüyoruz.

Sağ tarafta farklı bir dokunun kullanıldığı akıllı telefonların kamera alanında ise farklı bir desen kullanılmış durumda. İki tarafından farklı tasarıma sahip olması da göze hoş gelen bir tasarım düzeninin sunulmasını sağlamış durumda.

Tasarım kısmında son olarak ölçülerden ve renklerden söz edelim. Yeni akıllı telefonların renkleri mavi ve siyah olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında sunulan ölçüler ise şöyle;

Ölçüler: 147.13 mm X 70.78 mm X 8.45 mm

Tasarım kısmında Honor Play 8 akıllı telefonlarının sundukları bunlar. Bunların dışında yeni akıllı telefonların ekranları ve teknik özelliklerinin nasıl olduğundan söz edelim.

Honor Play 8 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında da çok üst düzey özellikler beklemeyin. Honor Play 8 akıllı telefonlarının ekran kısmında da mütevazi telefonlardan biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Telefonların ekran boyutu kısmında 5.71 inçlik bir panel sunduğunu görmek mümkün oluyor.

5.71 inçlik ekran panelinin dışında çözünürlük kısmında da 720 X 1520 piksel değerinin sunulduğunu görüyoruz. HD+ çözünürlük değerinin sunulduğu akıllı telefonların piksel yoğunluk değeri kısmında ise 295 PPi değerine yer verdiğini ekleyelim.

Bu değerle beraber panel kısmında ise IPS LCD panellerin karşımıza çıktığını belirtelim. Oldukça iddialı bir panel değerine sahip bir akıllı telefondan söz etmiyoruz. Hem ekran özellikleri kısmında hem de panel teknolojileri kısmında standart bir serinin karşımıza çıktığını söylemek yanlış olmaz.

Yeni akıllı telefonların ekran oranı kısmında ise %77.28’lik bir orandan söz edildiğini de belirtelim. Yine ekran kısmında dikkat çeken kısmın su damlası çentik alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ekran kısmında da fiyat performans serisi akıllı telefonlarından biri sunulmuş durumda.

Honor Play 8 Teknik Özellikleri Neler?

Honor Play 8 akıllı telefonu, standart bir akıllı telefon modeli. Fiyat performans odaklı akıllı telefonlar için iyi örneklerden bir tanesi. Yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz ederken de bunu vurgulayan detayları ele alacağız.

Genelde Honor akıllı telefonlarının içerisinde de Kirin işlemcilerinin yer aldığını görürüz. Honor Play 8 akıllı telefonlarında durum biraz daha farklı. Bu modelin içerisinde fiyat performans işlemcileri MediaTek Helio A22 serisine yer verilmiş durumda. Bu seriyle beraber hız kısmında ise 2.0 GHz hız değerine yer verildiğini görüyoruz.

12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin yanında yer alan grafik birimi kısmında ise PowerVR GE8320 serisinin sunulduğunu görmekteyiz. RAM bellek kısmında ise 2 GB RAM bellek miktarına yer verildiğini görüyoruz.

Yine RAM kısmında da standart bir serinin karşımızda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca bu modelde depolama alanı da standart. Depolama alanı kısmında da 32 GB seçeneği karşımıza çıkıyor.

Honor Play 8 Kamera

Honor akıllı telefonları da Huawei akıllı telefonları kadar iddialı kameralar sunuyor ancak Honor Play 8 modelinde duru biraz daha farklı. Telefonun arka kısmında 13 MP değerinde tek bir arka kamera karşımıza çıkıyor.

Bu tek arka kameranın f/1.8 diyafram açıklık değeri olduğunu belirtelim. Full HD çekim desteği bulunan akıllı telefonların, 30 fps çekim yapabilmesi de yine dikkat çeken kısımlarından.

Arka kamera kısmında korunan standartlar ön kamera kısmında da korunuyor. Ön kısımda da Full HD çekim yapabilen 5 MP değerinde kameraların kullanıldığı görülüyor. Yine bu kameralarda da standartların pek fazla dışına çıkılmadığı kesin.

Honor Play 8 Alınır Mı?

Gelelim dikkat çeken soruya. Honor Play 8 yeni bir model. Henüz doğrudan ülkemizde satışa çıkmadı. Fakat açıklanan fiyatlara göre telefonların fiyatı vergiler hariç 500 TL olacak. Yani giriş seviyesi bir model olacak. Fiyatı için özellikler karşılaştırıldığı zaman alınabilecek bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz.