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Honor Play 8 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor, 120 dolarlık fiyat etiketine sahip en yeni giriş seviyesi Honor Play 8 akıllı telefonunu tanıttı....

By Muhammed Arslan

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Honor Play 8 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor, bugün Çin’de Honor Play 8 adında yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Telefon sonra derece uygun bir fiyat etiketine sahip. Akıllı telefon Helio A22 yonga seti ile desteklenmektedir. Arkasında tek bir kamera yer alıyor. Ön paneli ise yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Cihazın uzun bir paneli var ve fiyatı sadece 120 dolar. Ekran, biraz kalın çerçeveli ve üst kısmında bir su damlası çentik yer alıyor. 5.71 inç büyüklüğünde LCD ekran ile donatılmış olmakla birlikte HD+ çözünürlüğü var ve 19:9 ekran gövde oranı sunuyor.

Arka panelde yer alan 13 MP sensörün f/1.8 diyafram açıklığı var. Beraberinde HDR gibi bazı zarif özellikleri getiriyor. Ön panelinde ise 5MP selfie kamerası mevcut ve f/2.2 diyafram açıklığı var. Ne yazık ki parmak izi tarayıcı yok. Bunun yerine Face Unlock teknolojisini destekliyor.

Honor Play 8 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor Play 8, bir microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletebileceğiniz 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Telefonun aslında üçlü bir yuvası var, bu sayede size çift SIM işlevselliğini de kullanmayı mümkün kılacak.

Telefon Android Pie tabanlı EMUI 9.0 ile kutudan çıkacak. 3.020 mAh batarya ile çalışıyor. Ne yazık ki, eski nesil microUSB portu var. Bundan dolayı da hızlı şarj desteği yok. Tabi ki bu fiyat etiketi ile bazı özellikleri geride bırakmak normal.

Honor Play 8 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Akıllı telefon şimdilik sadece Çin’de mevcut. İlerleyen zamanlarda Avrupa pazarına gelmesi oldukça muhtemel.

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