Honor Play artık Android Pie Beta Sürümüne Sahip Olacak

Resmi tanıtınımının 16 Ekim tarihindeki Mate 20 tanıtımında yapılması planlanan EMUI 9.0 dün Hindistan’da tanıtıldı. Diğer Huawei akıllı telefon modelleri zaten Beta sürümüne sahipken Honor Play modeli için bu durum söz konusu değildi.

En son yayınlanan bilgiye göre Avrupa ve Orta Doğu‘da sunulan COR-L29 seri numaralı Honor Play’de bu özellikliğe sahip olacak. Telefon yeni Android ve UI özelliklerini getiren 9.0.0.110 yapı numarasına uygundur.

Yapı numarası ana birime bağlı olarak COR-L29C185E303R1P8B115 veya COR-L29C432E303R1P8B110‘dur. Batarya iyileştirmesi, uygulanabilir parlaklık, Android Dashboard (gerçekte Digital Wellbeing), GPU Turbo 2.0 ve birçok yeni tasarım gibi bazı özellikleri bir araya getiriyor. Ekim 2018 tarihli standart güvenlik yaması da mevcuttur.

Beta sürümüne henüz sahip değilseniz, biraz daha beklemeniz gerekir. Birinci sınıf Kirin 970 yonga seti ve Android Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzüne sahip olması Honor Play modelini zirveye çıkarmaktadır. Bu özelliklerin 2018 sonuna kadar tamamlanmış olacağı düşünülmektedir.