Honor Play Tab 2 tablet modellerini duyurdu

Huawei‘nin alt markası Honor, bugün Honor 6A‘nın ana yıldızı olduğu bir etkinlikte şirket ayrıca iki yeni tablet – 8″ ekranlı Honor Play Tab 2 ve 9.6″ ekranlı Honor Play Tab 2‘yi duyurdu.

Her iki tablet, dört çekirdekli işlemcili, 1.4 GHz hızında ve Android 7.0 Nougat‘ı çalışan Snapdragon 425 ile güçlendiriliyor. Arka kısımda 5MP kameralar ve ön kısımda 2MP’lik keskin nişancılar bulunuyor. Akü kapasitesi 4800 mAh’dir.

Wi-Fi, yalnızca 2 GB RAM + 16 GB depolama alanı, LTE 2 GB RAM + 16 GB depolama alanı ve LTE 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı içeren farklı bellek ve depolama seçenekleri bulunan üç sürüm vardır. Tüm cihazlar microSD yuvası ile donatılmıştır ve LTE bağlantılı olanlar da çift SIM yuvasına sahiptir.

Tabletler arasındaki tek fark tasarım – 8″ Play Tab 2 portre odaklı iken büyük versiyonu manzara odaklı fotoğraflar içindir.

Fiyatlar, sürümüne bağlı olarak CNY 799’dan (yaklaşık 115 $) başlar ve CNY 1.499’a (neredeyse 220 $) kadar yükselir.