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Honor Smart Screen Televizyonu Şaşırtıcı Özelliklerle Geliyor

Eğlence odaklı özelliklerin yanı sıra, dört gözle beklemeye değer birçok özellik bulunan Honor Smart Screen, 10 Ağustos'ta gelecek...

By Muhammed Arslan

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Honor Smart Screen Televizyonu Şaşırtıcı Özelliklerle Geliyor

Honor Başkanı George Zhao, bugün düzenlenen Global Mobil İnternet Konferansı (GMIC) etkinliğinde devrim niteliğindeki Smart Screen ürünüyle ilgili bazı yeni ayrıntıları açıkladı. Etkinlikte, yeni ürünün 10 Ağustos’ta HDC 2019 etkinliğinde resmen açıklanacağını doğruladı.

Etkinlikte konuşurken, Honor’un geleneksel bir TV yayınlamak istemediğini söyledi. Bunun yerine, TV endüstrisinin gelişimini inovasyon yardımıyla hızlandırmak istiyor. Honor’un yeni Smart Screen’i, Huawei’nin Hisilicon’u ile Baidu tarafından ortaklaşa geliştirilen Honghu 818 yonga seti tarafından desteklenecek.

Yeni yonga seti Huawei ve Honor akıllı telefonlarına güç veren ve özellikle Smart Screen ürünleri için optimize edilmiş gibi görünen Kirin serisinden farklı. Honghu 818’in bilgi işlem gücü ve kod çözme yeteneği sayesinde mükemmel görüntü ve ses kalitesi sağlayacak.

Honor Smart Screen Televizyonu Şaşırtıcı Özelliklerle Geliyor

Baidu, bu ayın başlarında akıllı ev ürünleri de dahil olmak üzere AI cihazlarını hedef alan Honghu çipini duyurmuştu. Fakat bu, seriden yeni Honghu 818 yongasını ilk kez duymamız oluyor. Yeni yonga seti, HDR, süper çözünürlük (SR), gürültü azaltma (NR), dinamik kontrast iyileştirme (DCI), otomatik renk yönetimi (ACM) ve hareket tahmini hareket telafisi (MEMC) teknolojilerini ileri teknoloji video deneyimi sunmak için destekliyor .

Honor Smart Screen Televizyonu Şaşırtıcı Özelliklerle Geliyor

Aynı zamanda şirket, akıllı telefonlarında da bulunan Huawei’nin Histen ses kalitesi optimizasyon teknolojisini entegre ediyor. Honghu 818 ayrıca 8K’da 30fps ve 4K’da 120fps video oynatmayı ve 64MP görüntü kod çözmeyi destekliyor.

Genel olarak, Zhao’nun ortaya koyduğu yeni ayrıntılardan Honor Smart Screen’in, normal bir TV’den daha fazlası olacak bir açılır kamera donanımlı 55 inç akıllı ekran olacağını söyleyebiliriz. Zhao, eğlence odaklı özelliklerin yanı sıra, dört gözle beklemeye değer birçok özellik olduğunu söyledi.

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